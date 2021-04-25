Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

25 Nisan 2021, 10:41 +03 Güncelleme 22 dakika önce

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak olan erken seçim öncesi istifa etti. Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, seçime kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini söyledi. Ermenistan Anayasası hükümleri gereği, Paşinyan'la birlikte tüm bakanlar da istifa etti.

Nikol Paşinyan istifası öncesi Cumartesi günü yaptığı son açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasıyla ilgili olarak "Adaletin tesisi için atılmış bir adım" demişti.

Paşinyan, Biden'a gönderdiği mektupta da, "Ermenistan halkı ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Ermeniler, 1915-23'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyıp kınamanıza ilişkin açıklamanızı büyük bir şevkle okudu. Hakikat ve tarihi adalet yolunda güçlü bir adım olan ilkeli duruşunuzu ve Ermeni Soykırımı'nın kurbanlarının soyundan gelenlere paha biçilmez desteğinizi takdir ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifası istenmişti

45 yaşındaki eski bir gazeteci olan Paşinyan 2018'de barışçıl protesto gösterileri sonrası iktidara geldi.

Paşinyan geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifa baskısı altındaydı.

Kasım ayında Azerbaycan'la 6 hafta süren savaşın sonunda Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Parlamento'yu bastı. Ordunun Şubat ayında Paşinyan'ın istifasını istemesi ülkede gerginliği artırdı.

Daha ağır bir yenilgiyi önlemek için ateşkesi kabul ettiğini vurgulayan Paşinyan, ordunun çağrısı sonrası Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldı; Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bu kararı veto etti.