Irak'ta Covid hastanesinde yangın: En az 82 ölü

34 dakika önce

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Irak'ın başkenti Bağdat'da Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıktı. Yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

İbn el-Hatip Hastanesi'ndeki yangının Cumartesi günü bir oksijen tüpünün patlaması sonucu ıktığı bildiriliyor.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, itfaiye görevlileri yangını söndürmeye çalışırken, birçok kişi hastaneden panikle ayrılıyor.

Yangının Pazar sabahı kontrol altına alındığı açıklandı.

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'Trajik bir kaza'

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yangınla ilgili olarak derhal soruşturma açılması talimatı verdi.

Mustafa el-Kazımi, "trajik bir kaza" olarak nitelendirdiği yangının nedenlerinin hızla tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Bağdat Valisi Muhammed Caber de, ihmali nedeniyle yangında sorumluluğu olan herkesin "adalet önüne çıkarılması" gerektiğini belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İbn el-Hatip Hastanesi'nden bir kaynak, yangın sırasında 30 kadar hastanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı, bu kişilerin durumlarıyla ilgili bilgi vermedi.

Yangın sonrası İbn el-Hatip Hastanesi'ndeki tüm hastalar çevredeki diğer hastanelere nakledildi.

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Irak'ta Şubat ayından bu yana koronavirüs vakaları hızla artıyor ve hastanelerde kapasiteleri zorlayacak sayıda hasta var.

Ülkede bu hafta koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aşmıştı.

Irak'ta virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu şu ana kadar 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşı kampanyasına ise ancak geçen hafta başlanabildi.