Covid: İngiltere Başbakanı Johnson’ın sonbaharda ülkeyi kapatmaktansa ‘cesetlerin yığılmasını göze aldığını' söylediği ortaya çıktı

55 dakika önce

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, sonbaharda Başbakanlık Konutu'nda koronavirüs salgınıyla ilgili hararetli bir tartışmada, "cesetler yığılsa bile" kapatma önlemleri almaya karşı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Tartışmadan haberdar olan ve BBC'ye konuşan kaynaklar bu ifadeleri doğruladı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Johnson'ın salgına karşı önlem olarak üçüncü kez ülkeyi kapatma önlemleri almak yerine "Bırakın gerekirse binlerce ceset yığılsın" dediğini iddia etmişti.

Johnson ise bu ifadeleri yalanladı ve kısıtlamaların işe yaradığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise konuyla ilgili haberlere "şaşırdığını" kaydederek, bu ifadelerin "Başta pandemide sevdiklerini kaybeden aileler olmak üzere herkeste büyük endişe yaratacağını" belirtti.

Başbakan Johnson'ın bu sözleri, İngiltere'de koronavirüs vakalarında hızlı bir artışın ardından ulusal çapta ikinci kez kapatma önlemlerinin alındığı Ekim ayı sonlarında söylediği bildiriliyor.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, o dönem Johnson'ın, yeni kapatma tedbirlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve Covid ile ilgili olmayan sağlık sorunları nedeniyle büyük kaygılar yaşadığına dair haberlerden söz edildiğini belirtiyor.

Kuenssberg, bu durumun, "ikinci kısıtlama dönemiyle ilgili tereddütler nedeniyle can kayıpları olduğuna dair -bazı bakanların da dile getirdiği- ciddi iddiaları" gündeme getirdiğini söylüyor.

Savunma Bakanı Wallace: Haberler doğru değil

Johnson'ın yanı sıra Savunma Bakanı Ben Wallace da bu ifadelerin kullanıldığına dair haberlerin "doğru olmadığını" söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de son günlerde Başbakanlık ile Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings arasında da tartışma yaşanıyor.

Dominic Cummings, ikinci kısıtlama dönemi ile ilgili bilgileri basına sızdırdığına dair iddiaları geçen haftaki blog yazısında yalanlamıştı.

Kaynak, PA Media

Cummings ayrıca Johnson'ın, nişanlısı Carrie Symonds'un bir arkadaşını işaret ettiği gerekçesiyle, basına bilgi sızdırılması soruşturmasını engellemeyi düşündüğünü iddia etmişti.

Eski başdanışman, Johnson'ın, lideri olduğu Muhafazakar Parti'ye yapılan bağışlarla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesindeki tadilat için gizli bir planı olduğunu öne sürmüştü.

Tadilat için 200 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 304 bin lira) masraf yapılmıştı.