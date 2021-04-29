Covid: Hindistan’da ölülerin yakılması ara verilmeden devam ediyor

15 dakika önce

Hindistan'dan son günlerde ürkütücü görüntüler geliyor. İkinci koronavirüs dalgasında toplam can kaybının 200 binin üzerine çıkması ülkede yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bu haberdeki bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirsiniz.

Kaynak, Danish Siddiqui / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Delhi'deki bir krematoryumda Covid kurbanlarının cesetleri yakılıyor

Hindistan'da son yedi günde dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla Covid vakası görüldü.

Oksijen kaynakları azalırken ve hastaneler üzerindeki baskı giderek artarken, birçok kişi hastane yataklarının boşalmasını beklerken hayatını kaybediyor.

Son günlerde krematoryumların da kapasitesi zorlanıyor. Bazıları durmaksızın çalışıyor, işçiler ara vermeden çalıştıklarını söylüyor.

Hindu geleneğinde ölü yakma, cenaze törenlerinin de en parçası. Hindular, ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de park gibi boş alanlarda derme çatma ateşler inşa edilerek, ölüler yakılıyor.

Yakacak odun olarak kullanmak üzere şehir parklarındaki ağaçların kesildiği bildiriliyor.

Aileler, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca odun toplamak ve diğer ritüellere yardımcı olmaları da isteniyor.

Delhi'den ölülerin yakılma işlemlerine katılan işçiler ve yakınlarını kaybedenler:

Kaynak, Naveen Sharma/SOPA Images/Shutterstock Fotoğraf altı yazısı, Yakınını kaybetmiş bir kişi, koruyucu ekipman giyerek, cenaze törenine odun taşıyor

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Bir sağlık çalışanı, yakılmak için hazırlanan cesetlerin önünden geçiyor

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Yeni Delhi'de toplu ölü cenaze merasimine hazırlık yapılıyor

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Toplu cenaze merasimi için yakma noktaları hazırlanıyor (yukarıda ve aşağıda)

Kaynak, Amarjeet Kumar Singh / Shutterstock

Kaynak, Danish Siddiqui / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Bazı yerlerde ateş yirmi dört saat yanıyor

Kaynak, Danish Siddiqui / Reuters

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ara vermeden çalışan krematoryum personeli

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Son haftalarda Covid ölümlerinin artması sonucu krematoryumlara olan talepte büyük bir artış görüldü

Kaynak, Danish Siddiqui / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Drone ile çekilmiş bu fotoğraf, Delhi'de bir mahallenin yanında yanan toplu cenaze yakma merasimini gösteriyor

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Delhi'de babasının yasını tutan bir çocuk

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Koruyucu ekipman giymiş iki Delhi sakini, akrabalarının yasını tutuyor

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, İnsanlar birbirlerini teselli ediyor

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ailelerin, cenazelerini yakmalarına izin verilmesini saatlerce beklemek zorunda kaldığı oluyor.

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Aile üyeleri, yakılan cenazelerin yanında oturuyor

Kaynak, Adnan Abidi / Reuters Fotoğraf altı yazısı, Krematoryumun üzerinden yükselen duman