Biden'dan istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık paket

16 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ABD Başkan Yardımcısı Harris, ABD Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 100. gününde Kongre'de yaptığı konuşmada istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık bir paket açıkladı.

Analistlere göre bu, 1960'lardan beri ABD'de sosyal hizmetlere yapılan en büyük yatırım olacak.

Biden "Bu Amerika'nın kendine yapacağı ve her nesilde ancak bir kere görülebilecek büyüklükte bir yatırım" ifadelerini kullandı.

Fakat planların gerçeğe dönüşmeden önce Kongre'de onaylanması gerekiyor.

Cumhuriyetçi Parti ise bu planın kamu harcamasını ve dolayısıyla da vergileri artıracağını söyleyerek karşı çıkıyor.

Demokrat Parti Kongre'de hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da çoğunluğa sahip. Fakat Senato'daki çoğunluğu tek bir sandalyeden oluşuyor. Parti içinde bu planın büyüklüğü konusunda fikir ayrılıkları var.

Çarşamba akşamı yaptığı konuşmada Biden'ın arkasında ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oturdu. Böylece ilk defa Kongre'de konuşan bir başkanın arkasında oturan iki kişi de kadın oldu.

Planlarda neler var?

Biden'ın açıkladığı iki plan bulunuyor. Bunlardan biri Amerikan İstihdam Planı, diğeri ise Amerikan Aile Planı. Biden bu planların kurumlar vergisi ve en zenginlere uygulanan vergilerdeki artışla karşılanacağını söyledi:

"ABD'deki şirketlerin ve en zengin yüzde 1'in, paylarına düşeni ödeme vakti geldi."

İstihdam planının mavi yakalıların ABD'yi yeniden inşa planı olduğunu belirten Biden, bunun yüksek hızlı internet, köprü ve yol gibi bağlantıları artıracağını söyledi.

Biden, bu süreçte iklim değişikliğine karşı mücadeleyi rehber edineceklerini vurguladı:

"İklim değişikliğini düşününce aklıma istihdam geliyor. Amerikan işçilerinin elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyaya liderlik etmemesi için hiçbir neden yok."

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1,8 trilyon dolarlık Amerikan Aile Planı'nın ise çocuklara odaklanacağı açıklandı.

Planda 3-4 yaşındaki tüm çocuklara ücretsiz kreş, ücretli izin, hastalık izni, sağlık sigortası sübvansiyonu, ücretsiz kolej eğitimi ve pandemi nedeniyle getirilen vergi istisnasının uzaltılması yer alıyor.

Biden iki ay önce de Amerikan Kurtarma Pmanı adında 1,9 trilyon dolarlık bir paketle çoğu ABD vatandaşına çek ile para dağıtmıştı.

Biden bu planların dış politikadan bağımsız olmadığını, ABD'nin Çin ile 21. yüzyılın kazananı olmak için yarıştığını söyledi.

Analiz: Anthony Zurcher, Kuzey Amerika Muhabiri

Joe Biden'ın Kongre'ye hitabı bir zafer konuşması gibi başlayıp bir uyarıyla bitti.

Başlangıçta Biden herkesin başarılı bulduğu ABD'nin aşılama programından bahsetti ve önümüzdeki aylarda normale dönülebileceğini söyledi.

Görevdeki ilk 100 gününde yarattığı iş imkanlarını ve ekonomik büyümeyi anlattı.

Kısa süre önce onaylanan bir paketin ABD'deki çocuk yoksulluğunu yarı yarıya azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Eğitim ve sağlık alanlarında trilyonlarca dolarlık paketler önerdi ve silah kontrolü, göç ve adalet reformu gibi alanlarda çağrılar yaptı.

Biden konuşmasını bitirirken 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan saldırıyı hatırlattı ve otokrat yönetimlerin demokrasiye yönelttiği tehditlerden bahsetti.

Cumhuriyetçiler ne yanıt verdi?

Cumhuriyetçi Parti lideri Ronna McDaniel, Biden'ın görevdeki ilk 100 gününün başarısızlık dolu olduğunu söyledi, Biden ve Demokrat Parti'yi "hiper partizanlık" ile suçladı.

McDaniel "Biden başkanlık yemini ederken birlik çağrısı yaptı. Bu bir yalandı ve ulusumuz Biden yüzünden daha da kutuplaşmış bir durumda."

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ise "Büyün bu konuşma bir e-posta olabilirmiş" dedi.