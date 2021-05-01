1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri

19 dakika önce

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Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. 8 saatlik iş günü için hak arayışıyla başlayan eylemler, 100 yılı aşkın zamandır işçilerin birlik ve mücadele günü olarak dünya çapında kutlanıyor. 1 Mayıslar'ın en güçlü sembollerinden biri de bugüne ithafen hazırlanan afişler.

Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya, İngiltere'den Almanya'ya ve Türkiye'ye, farklı ülkelerden 1 Mayıs afişlerini derledik:

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Alman ressam Friedrich Kaskeline tarafından 1894 yılı 1 Mayıs'ı için tasarlanan afiş "Genel, doğrudan ve eşit seçim hakkı" mesajını taşıyor.

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İkinci Enternasyonal'in dördüncü kongresi olan Uluslararası Sosyalist İşçi ve Sendikalar Kongresi için hazırlanan afiş. İngiliz ressam Walter Crane tarafından tasarlandı.

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"İşçilerin kaybedecek hiçbir şeyleri yok, ama kazanacak tüm dünyaları var, 1 Mayıs 1919" Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesi koleksiyonunda bulundu. Sanatçı Alexander Petrovich Apsit tarafından tasarlandı.

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Subbotnikler - Dmitri Stachievich Moor tarafından 1920, 1 Mayıs'ı için hazırlandı.

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"Kapitalizmin yıkıntıları üzerinde köylü ve işçilerin kardeşliği dünya halklarına karşı yürüyor." Nicolas Kotcherguine tarafından 1 Mayıs 1920 için tasarlandı.

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Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nde bulunan Güney Amerikalı işçileri 1 Mayıs 1920 için çağıran afiş.

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1 Mayıs 1936 - Fransız işçileri 1 Mayıs'a çağırmak için hazırlanan afiş.

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Vichy Fransası lideri Marshall Petain tarafından bastırılmış propaganda afişi.

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Türkiye'de en çok bilinen 1 Mayıs afişlerinden. 1976 yılı için Orhan Taylan tarafından hazırlandı.

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Orhan Taylan tarafından hazırlanmış bir diğer 1 Mayıs afişi. 1 Mayıs 1980 için kullanıldı.

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