İsrail'de dini bayram kutlamalarında yaşanan izdihamda 'en az 38 kişi öldü'

16 dakika önce

Haaretz gazetesinin haberine göre yetkililer, 20'si ağır olmak üzere 50 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. İzdihamın, kutlamalar sırasında kullanılan bir platformun çökmesiyle yaşandığı belirtildi.