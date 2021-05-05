George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin yeniden yargılama talep etti

54 dakika önce

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ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'un ölümünden suçlu bulunan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin, yeniden yargılama talep etti.

Chauvin'in avukatı Eric Nelson mahkemeye, müvekkilinin adil yargılanmaktan mahrum bırakıldığını, duruşmada savcılığın ve jürinin görevlerini kötüye kullandıklarını iddia eden belgeler sundu.

Nelson, yargıcın da hatalar yaptığını, savcılığın ise tanıkları sindirmeye çalıştığını öne sürdü.