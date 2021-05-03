Alman polisi yüz binlerce üyesi olan çocuk pornografisi ağını çökerttiğini açıkladı: 4 kişi gözaltında

3 Mayıs 2021, 13:56 +03 Güncelleme 20 dakika önce

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Almanya'da polis, dünyanın çocuk tacizi görüntüleri paylaşan en büyük internet ağlarından birinin çökertildiğini ve operasyonda şu ana kadar dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

2019 yılından bu yana faaliyet gösteren dev çocuk pornografisi ağını yönetmekle suçlanan dört kişiden üçü Almanya'da gözaltına alınırken, biri de Paraguay'da yakalandı.

Alman polisi gözaltına alınan üç zanlının bu ağı yönettiğini düşünüyor.

Gözaltına alınan üç kişinin Paderborn, Münih ve Kuzey Almanya doğumlu 40, 49 ve 58 yaşında üç erkek olduğu açıklandı.

Paraguay'ın Concepcion bölgesinde uluslararası yakalama emri ile gözaltına alınan ve Almanya'ya iadesi talep edilen dördüncü kişinin ise 64 yaşında Hamburglu bir Alman vatandaşı olduğu ve 3500'den fazla paylaşımla ağın en aktif üyelerinden biri olduğu bildiriliyor.

'Kayıtlı 400 binden fazla üyesi var'

Birçok ülkenin polis teşkilatlarının da katıldığı büyük uluslararası operasyonun hedefi Boystown adlı dark net (ana akım arama motorları ve tarayıcılarla ulaşılamayan yasadışı ve gizli internet) platformuydu.

Operasyonda çökertilen platformun kayıtlı 400 binden fazla üyesinin olduğu açıklandı.

Alman polisinin başını çektiği uluslararası operasyona Hollanda, İsveç, Avustralya, ABD ve Kanada emniyet teşkilatları da katıldı.

Europol: İstihbarat incelenecek

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) da bir açıklama yaparak, operasyonda elde edilen istihbaratın inceleneceğini ve buradan hareketle küresel çapta "yeni tutuklamalar ve kurtarma harekatları" yapılabileceğini bildirdi.