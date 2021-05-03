Bill ve Melinda Gates çifti boşanmaya karar verdi

24 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bill ve Melinda Gates bugüne kadar milyarlarca dolarlık bağış yaptı

Bill ve Melinda Gates 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

"Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz" diyen Bill ve Melinda Gates, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda "İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

1980'lerde Melinda Gates'in Microsoft'ta çalışmaya başlamasıyla tanışan çiftin üç çocuğu var.

Birlikte yönettikleri Bill & Melinda Gates Vakfı ise dünya çapında aşılama gibi alanlarda milyarlarca dolarlık bağışlarıyla biliniyor.

Gates ailesi yatırımcı Warren Buffet ile milyarderleri, servetlerinin çoğunu bağışlama konusunda cesaretlendiren kampanyalar yürütüyordu.

Forbes dergisine göre serveti 124 milyar dolar olan Gates dünyanın en zengin dördüncü kişisi.

Bill Gates serveti, 1970'lerde kurduğu ve bugün dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft'a borçlu.

Çiftin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, birlikte yönettikleri vakfın misyonuna inanmaya devam ettikleri ve bu alandaki faaliyetlerini sürdürecekleri yer aldı.

Çift bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini de talep etti.

Nasıl tanışmışlardı?

Melinda 1987'de Microsoft'ta ürün sorumlusu olarak çalışmaya başladı ve Bill ile New York'ta bir iş yemeği için buluştular.

Sonrasında çıkmaya başladılar.

O dönemi bir Netflix belgeseli için anlatan Bill Gates "Birbirimizi önemsiyorduk. Önümüzde iki seçenek vardık: Ya ayrılacaktık ya da evlenecektik" demişti.

Melinda ise, gönül işlerinde bile sistemli olmaktan vazgeçmeyen Bill'i bir gün "evliliğin olumlu ve olumsuz yanları" listesi hazırlarken gördüğünü anlatmıştı.

Çift 1994'te Hawaii'nin Lanai adasında evlendi. Basına yansıyan haberlere göre davetsiz misafirlerden korunmak için düğün sırasında adadaki tüm helikopterleri kiralamışlardı.