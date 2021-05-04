Meksika Devlet Başkanı Obrador, yerli Maya halkından yüzlerce yıldır işlenen suçlar için özür diledi

4 Mayıs 2021, 12:03 +03 Güncelleme bir dakika önce

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yerli Maya halkından, 500 yıl önce İspanya'nın bölgeyi fethinden bu yana kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı özür diledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin de hazır bulunduğu bir etkinlikte konuşan Obrador, özellikle de 1847-1901 arasında yaşanan ve yaklaşık 250 bin kişinin yaşamına mal olduğu tahmin edilen Yukatan Ayaklanması'nda yaşananlara değindi.

Obrador, "Maya halkından, fetih sırasında bireyler, ulusal ve yabancı makamlar, 300 yıl süren sömürge egemenliği ve 200 yıllık bağımsız Meksika döneminde kendilerine karşı işlenen korkunç suçlar için özür diliyoruz" dedi.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei de konuşmasında, Maya halkının hala ihmal edildiğini ve acı çektiğini söyledi.

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Tarihi, ama şaşırtıcı değil

Will Grant, BBC Meksika ve Orta Amerika Muhabiri

Meksika'da, Maya halkından resmen özür dileyen ilk devlet başkanının Andres Manuel Loper Obrador olması çok şaşırtıcı değil.

Obrador siyasette ismini ilk olarak memleketi Tabasco eyaletinde yerli haklarının ateşli bir savunucusu olarak duyurmuştu.

Fakat bu, açıklamanın tarihi önemini azaltmıyor.

Bu, halklarının İspanya ve Meksika devletleri tarafından defalarca katledilmesinin, kültür ve geleneklerinin neredeyse tamamen silinmesinin resmen kabul edilmesi için yıllardır mücadele veren Maya halkının liderleri açısından çok önemli bir dönüm noktası.

Yalnız bu açıklamanın zamanlamasının, bazı çevrelerde kuşku yaratması kaçınılmaz.

Meksika yakında Kongre ve yerel yönetimler için seçimlere gidiyor.