Meksika'da metro üst geçidi çöktü: En az 23 ölü

4 Mayıs 2021, 12:26 +03 Güncelleme 47 dakika önce

Kaynak, Reuters

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir metro üst geçidinin çökmesi sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 70'e yakın kişi de yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişeli.

Kaza nedeniyle çok sayıda vagon trafiğin yoğun olduğu anayola düştü. En az bir araç parçalandı.

Yerel medyaya göre, başkentte 2017'de 94 kişinin öldüğü şiddetli deprem sonrası bazı Mexico Cityliler yetkililere, metro üst geçidinin altyapısında hasar meydana geldiğini bildirmişti.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza dün akşam saatlerinde, Olivos ve Tezonco istasyonları arasındaki bölgede meydana geldi.

12. metro hattına ait üst geçit, metrolardan biri üzerinden geçtiği sırada çöktü.

Kaynak, Reuters

Vagonlardan bazıları, geçidin altındaki anayolda seyir halinde olan birden fazla arabanın üstüne düştü.

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, kazanın olduğu bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yönetti.

Üst geçidin çöktüğü anların fotoğraf ve videoları medya ve sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak, Reuters

Kazadan sağ kurtulan 26 yaşındaki Mariana, yerel gazete El Universal'e yaptığı açıklamada "Sadece şiddetli bir şimşek sesi duydum, ardından her şey parçalara ayrıldı" dedi.

Mariana, kaza sırasında ayakta ve oturan çok sayıda yolcu olduğunu, ciddi bir yara almadan kurtulduğu için diğer yaralıları dışarı çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Meksika televizyonu Televisa'ya konuşan bir başka görgü tanığı da, "Toz duman dağıldığında koştuk ve yardım çağırmaya çalıştık. Kimse çığlık atmıyordu, insanlar şokta mıydı, bilmiyorum" diye konuştu.

Eski Belediye Başkanı için zor sorular

Will Grant, BBC Orta Amerika Muhabiri

Haftada on milyonlarca yolcu taşıyan Mexico City metrosu, dünyanın en çok kullanılan metro sistemi ünvanına sahip ve geçtiğimiz 35 yılda iki büyük deprem atlattı.

Ancak kaza, metro sisteminin eski hatlarından birinde değil, Ekim 2012'de yapımı tamamlanan 12. Metro hattında meydana geldi.

Bu nedenle hem şimdiki hem de daha önceki belediye başkanlarını, bu hattın altyapı ve inşası ile ilgili zor sorular bekliyor olacak.

12. hattın inşaatı sırasında görevde olan eski Mexico City Belediye Başkanı, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, hedefteki isimlerden biri olacak.