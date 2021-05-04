Dalian Atkinson: Fenerbahçe'nin eski golcüsünün İngiltere'de ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor

23 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dalian Atkinson 48 yaşında Shropshire'da hayatını kaybetti

İngiltere'de, 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'un 2016'da Shropshire'da polis müdahalesi sonucu ölmesi ile ilgili olarak iki polis memurunun yargılandığı dava başladı.

Birmingham Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, polis memurlarından Benjamin Monk "cinayet işlemek" ile suçlanıyor.

Savcı, Monk'un, Atkinson'a elektroşok tabancası ile ateş ederek onu normalin 6 katı elektrik şokuna tabi tuttuğu, ardından da başına iki kez tekme attığını söyledi.

Yargılanan diğer polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith ise "bedeni yaralamaya neden olan saldırı düzenlemek" ile suçlanıyor.

Monk ve Bettley-Smith, suçlamaları reddediyor.

33 saniye boyunca elektroşok uygulandı

Dalian Atkinson, 33 saniye boyunca elektrik şokuna uğradıktan sonra ölmüştü.

Savcı, elektroşok tabancası ile normalde 5 saniye elektrik şoku uygulandığını ancak 42 yaşındaki Monk'un 33 saniye boyunca tetiğe basmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Polis memurları Bettley-Smith ve Monk mahkemeye girerken

Monk, 31 yaşındaki Bettley-Smith ile birlikte 15 Ağustos 2016'da sabaha karşı Atkinson'ın babasının Telford'daki evine gitmişti. Komşuları Atkinson'ın sokakta bağırdığını ve tuhaf davrandığını bildirmişti.

Savcı, ciddi sağlık sorunları olan Atkinson'un kapıya gelip Mesih olduğunu tekrarlaması üzerine Monk'un üç kez elektroşok uygulamaya çalıştığını, ilk ikisinde etkili olmayınca, üçüncü denemede Atkinson'ı yere düşürdüğünü açıkladı.

Atkinson hareketsiz bir şekilde yerde yatarken Monk'un kuvvetli bir şekilde onun alnını tekmelediği, Bettley-Smith'in de Atkinson'a copla vurduğu ifade edildi.

Atkinson hastaneye kaldırılmış, ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Kaynak, ITFC Fotoğraf altı yazısı, Atkinson futbol kariyerine 1980'lerde Ipswich'te başlamıştı

Ciddi sağlık sorunları vardı

Atkinson ailesinin avukatı Alexandra Healy ise iki polis memurunun da kendilerini savunmak için değil, korktukları için öfkeyle hareket ettiklerini ve makul olmayan ölçüde kuvvet kullandıklarını söyledi.

Atkinson'ın tansiyon, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları vardı.

Savcı ise bu sağlık sorunları nedeniyle "ölüm riski artan" Atkinson'ın, uzun süreli üçüncü elektroşok uygulanmamış ve kafasına tekme yememiş olsaydı hayatta olacağını söyledi.

Daha önce Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Aston Villa ve Manchester City gibi birçok takımda oynayan Atkinson, 22 Ekim 1995'te Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a 3 gol atmış ve Fenerbahçe bu maçta Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmişti.

Atkinson'un hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe de başsağlığı mesajı yayımlamıştı.