Trump: Sosyal medyadan uzaklaştırılan eski ABD Başkanı, kendi iletişim platformunu kurdu

James Clayton

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

24 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir "iletişim" sitesini yayına soktu. Kullanıcılar "From the Desk of Donald J. Trump" (Donald J. Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.

Donald Trump, platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı.

Site sayesinde kullanıcılar, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebilecek.

Trump, Ocak ayındaki Kongre baskınının ardından Twitter tarafından yasaklanmıştı.

Facebook ve YouTube da, Trump'ın hesaplarını askıya almıştı.

Trump'ın basın açıklamalarının da artık yeni internet sitesinde yer alacağı açıklandı.

Kaynak, Donald Trump

İnternet sitesinin, dijital hizmetler şirketi Campaign Nucleus tarafından kurulduğu bildiriliyor.

Sitedeki birkaç gönderide, ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin "çalındığı" konusundaki temelsiz iddialar tekrarlanıyor.

Kaynak, Donald Trump

Öte yandan Facebook Denetim Kurulu'nun, Trump'ı tamamen yasaklayıp yasaklamamak konusundaki kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Trump'ın geri dönüşüne izin verilirse, Facebook'un hesabı yeniden aktifleştirmek için 7 günü olacak.