Trump: Sosyal medyadan uzaklaştırılan eski ABD Başkanı, kendi iletişim platformunu kurdu

24 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir "iletişim" sitesini yayına soktu. Kullanıcılar "From the Desk of Donald J. Trump" (Donald J. Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.