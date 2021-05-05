Covid aşısı: Avrupa İlaç Ajansı'nın Sinovac kararı, Türk vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ihtimalini artırdı

Yusuf Özkan

Lahey

5 Mayıs 2021, 13:16 +03 Güncelleme 30 dakika önce

Kaynak, Reuters

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Çin şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısı için hızlandırılmış inceleme süreci başlatması, vizesi olan Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması olasılığını güçlendirdi.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, EMA tarafından onaylanmış aşılardan yaptıran herkesin, geldiği ülkeye bakılmaksızın AB üyesi ülkelere sorunsuz seyahat edebilmesini istiyor.

Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı, Salı günü Çin merkezli Sinovac Life Sciences adlı şirket tarafından üretilen Covid aşısı CoronaVac için hızlandırılmış inceleme sürecinin başladığını duyurdu.

Bu, Türkiye'de de uygulanan aşısının Avrupa'da pazarlanması ve kullanılması için önemli bir adım. Ajans, aşının laboratuvar çalışmaları ve klinik denemelerinin ön sonuçlarına dayanarak bir inceleme yapacak.

EMA'ya göre, aşıya ilişkin klinik ve laboratuvar denemelerinin ön sonuçları umut verici. Bu verilere göre CoronaVac, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yol açan SARS - CoV - 2 virüsüne karşı antikor üretimini tetikliyor.

Bu nedenle ajans, Çin aşısının hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Kaynak, EPA

Süreç nasıl işleyecek?

EMA, aşıya Avrupa'da resmi pazarlama izni verilebilmesi için kapsamlı bir inceleme yapacak. Aşının etkinliği, güvenlik ve kalite bakımından AB standartlarına uyumu gibi özellikleri gözden geçirilecek.

Bu inceleme, normal sürecin aksine, daha kısa zamanda sonuçlanacak. İnceleme sürecinin ardından nihai aşama olan aşı pazarlama izni başvurusu gündeme gelecek. Aşının EMA tarafından onaylanması durumunda, Avrupa Komisyonu birkaç saat içinde pazarlama iznini veriyor.

EMA, CoronaVac dışında Rusya'da üretilen Sputnik V ile Novavax ve CureVac aşıları için de kapsamlı bir gözden geçirme yapıyor.

CoronaVac'ın EMA tarafından onaylanması, bu aşının uygulandığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, vizelerinin olması halinde AB üyesi ülkelere sorunsuz seyahat edebilmesine de olanak sağlayacak.

AB ülkeleri, Avrupa Komisyonu'nun önerisine sıcak bakıyor

Avrupa Komisyonu, sadece enfeksiyon sayılarının düşük olduğu ülkelerden gelenler değil, Avrupa ilaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılardan yaptırmış herkesin Avrupa'ya yapacağı zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmesini öneriyor.

Yaklaşan turizm sezonu öncesi AB ülkeleri bu öneriye sıcak bakıyor. Ekonomisi turizme dayalı Güney Avrupa ülkelerinin yanı sıra, kapanma nedeniye vatandaşları 1 yıldır tatil yapamayan Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri de, aşılanmış kişilerin, seyahat kısıtlamalarından etkilenmeden yolculuk yapabilmesini istiyor.

EMA tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının son dozunu en az 14 gün önce yaptırmış olan herkes, AB ülkelerine sorunsuz seyahat edebilecek.

Haziran ayına kadar hayata geçirilmesi beklenen yeni düzenleme kapsamında Pfizer-BioNTech aşısı yaptıran Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat edebilmesinin önünde bir engel bulunmuyordu.