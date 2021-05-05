İngiltere, Manş Denizi'nde avlanma konusunda Fransa ile anlaşmazlık nedeniyle Jersey Adası'na iki devriye gemisi gönderiyor

32 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İngiltere, Manş Denizi'ndeki Jersey Adası etrafındaki sularda avlanma hakları konusunda anlaşmazlıkların ardından Fransız balıkçıların düzenleyeceği protesto üzerine Kraliyet Donanması'na ait iki devriye gemisini bölgeye gönderiyor.

Başbakan Boris Johnson, Perşembe günü adaya gitmeye hazırlanan 100'den fazla Fransız balıkçı teknesinin eylemi için "her tür abluka tamamen haksız olacaktır" dedi.

Fransa hükümeti, Brexit sonrası ortaya çıkan avlanma hakları konusunda anlaşmazlık nedeniyle, İngiltere'ye ait Jersey Adası'nın elektriğini kesmekle tehdit etti.

Fransız balıkçı gemilerinin bölgede avlanması için yeni bir ruhsatlandırma sistemi tartışmalara neden oldu.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma gereğince Jersey özerk yönetiminin uygulamaya koyduğu sistem, Fransız teknelerinin Jersey etrafındaki sularda eskiden beri avlandıklarını kanıtlamalarını gerektiriyor.

Ancak Fransız yetkililer, Manş Denizi'ndeki adaların açıklarında balık tutmak için getirilen "yeni teknik tedbirlerin" AB'ye bildirilmediğini, bu nedenle "hükümsüz" olduğunu belirtiyor.

Başbakan Johnson, Fransa'ya 14 mil (22 km) uzaklıktaki Jersey Adası'na "tereddütsüz destek" sözü verdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, donanma gemilerinin "ihtiyati tedbir" olarak gönderildiği belirtildi.

Jersey Başbakanı John Le Fondré ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüşen Johnson, Jersey ile Fransa arasındaki "gerilimin dindirilmesi gerektiğini" vurguladı.

AFP haber ajansı, Fransa'nın Normandiya bölgesinin balıkçılıktan sorumlu yetkilisi Dimitri Rogoff'a atfen, Perşembe günü yaklaşık 100 Fransız balıkçı gemisinin protesto amacıyla Jersey limanına yelken açacağını bildirdi.

Rogoff, gemilerin adanın ana limanını bloke etmeye kalkışmayacağını ve öğleden sonra Fransa'ya döneceklerini söyledi.

Fransa'dan elektrik kesintisi tehdidi

Jersey'nin elektrik ihtiyacının yüzde 95'i Fransa'dan su altı kablolarıyla sağlanıyor.

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, adanın elektriğini kesme tehdidinde bulundu.

Bakan, Fransız parlamentosunda yaptığı konuşmada, Manş Denizi adalarının sularında avlanmayı düzenleyen yeni kuralların kabul edilemez olduğunu ve Fransa'nın " misilleme tedbirleri… kullanıma hazır olduğunu" söyledi.