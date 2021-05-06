Brezilya'da uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma: 25 kişi öldü

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine karşı polis tarafından yürütülen operasyon esnasında çıkan bir çatışmada biri polis memuru olmak üzere en az 25 kişi öldü.