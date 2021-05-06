Chelsea-Manchester City: İngiltere'de 'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine ülkemizde oynansın' çağrıları

14 dakika önce

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29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, iki İngiliz takımının finalde karşılaşacak olması nedeniyle Ada'da tartışılıyor. Manchester City-Chelsea finalinin, koronavirüs vaka sayısının yüksek seviyede olduğu Türkiye'den İngiltere'ye alınması talebi, taraftar grupları ve bazı siyasetçiler tarafından dile getiriliyor.

UEFA, 29 Nisan tarihinde yaptığı son açıklamada finalin yerinin değiştirilmeyeceğini teyit etmişti.

Manchester City ve Chelsea kulüp yetkilileri de bugün Türkiye'ye giderek, taraftar sayıları ve protokoller konusunda Türk Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptı.

Yaklaşık 75 bin kişi kapasitesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın üçte birlik bölümünün taraftarlara ayrılması planlanıyor. Bu noktada iki takım taraftarlarına ayrılacak koltuk sayısının 8 bin veya bunun biraz üzerinde olabileceği belirtiliyor.

'Taraftarlar bu maçta stadyumda olmayı çok istiyor'

BBC'ye konuşan iki takım taraftarları ise "belirsizliklere" dikkat çekiyor.

Chelsea taraftarı olan bir futbol muhabiri Emma Hartley, taraftarların bu maçta stadyumda olmayı çok isteyeceklerini belirtti ve bazı taraftarın rezervasyonlarını yaptığını söyledi.

Ancak Türkiye'de 17 Mayıs tarihine kadar uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağını hatırlatan, Hartley, çok fazla belirsizlik bulunduğunu ifade ederek, karşılaşmanın İngiltere'ye alınması durumunda Cardiff'in bir alternatif olabileceğini kaydetti.

'Burada oynanması çok daha mantıklı'

BBC'ye konuşan Manchester City taraftarı ve blog yazarı Emily Brobyn ise "Lojistik olarak nasıl bir karışıklık yaratır bilmiyorum ama İngiltere'de oynamanın daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Burada oynanması çok daha mantıklı." dedi.

İki taraftar da, seyahatle ilgili belirsizliklere ve mevcut durumda taraftarların geri dönüşte uygulamak zorunda olacakları karantinaya dikkat çekiyor.

Taraftar gruplarının dile getirdiği bir öneri ise, karantina zorunluluğuna geri bırakmayacak bir "koridor teklifi" ortaya koyuyor. Buna göre, taraftarlar uçakla Türkiye'ye getirilecek ve direkt olarak stadyuma götürülecek. Benzer şekilde de minimum temasla İngiltere'ye geri dönecekler.

Henüz bu teklif, resmi olarak değerlendirmeye alınmış durumda değil.

Kaynak, Getty Images

Daily Telegraph gazetesine konuşan milletvekili Clive Efford de, finalin İstanbul'dan alınmasının bir gereklilik olduğunu savundu.

İngiliz politikacı, mevcut iklimde binlerce İngiliz taraftarının Türkiye'ye seyahat etmesine izin verilmesi halinde ülkenin "alay konusu" olabileceğini söyledi.

Daily Mail gazetesine konuşan milletvekili Kevin Brennan da, finalin İngiltere'ye alınması görüşünü dile getirdi ve "İstanbul için kesinlikle kötü olacaktır ama Covid açısından bakıldığında bu daha güvenli olacaktır" dedi.

Peki UEFA bu noktada hangi önlemleri açıklıyor?

UEFA'nın Avrupa Ligi ve hemen sonrasında Şampiyonlar Ligi finalini de kapsayan stadyum eksenli önlemler şu şekilde açıklandı:

Bilet sahipleri için farklı stada giriş zamanları: Sosyal mesafeye uyulabilmesi için taraftarlara, stadyuma giriş içim 30 dakikalık bir zaman aralığı verilecek ve bu zaman aralığında staddaki yerini alması istenecek.

Hijyen: Stadyumda en az 800 el dezenfektan ünitesi yer alacak.

Sıralar: Yerde, sosyal mesafeye uyulabilmesi için açık işaretler bulunacak.

Temassız alışveriş: Stadyumda ödemeler temassız kart sistemi üzerinden gerçekleşecek.