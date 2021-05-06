ABD, Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi

52 dakika önce

Kaynak, Getty Images

ABD, Borsa İstanbul'un eski genel müdürü ve Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın alt birimlerinden olan Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nin yayımladığı kararda Atilla'nın İran'a yönelik yaptırımların delinmesi suçunu işlediği belirtilerek ticaret yapmasının yasaklandığı ifade edildi.

Bu kararın Atilla'nın hüküm giydiği tarih itibarıyla 10 yıl boyunca geçerli olacağı aktarıldı.

Atilla'nın kendisinin, Atilla'nın atadığı temsilcilerin ya da çalışanların direkt ya da dolaylı olarak ABD ile ilişkili mal, yazılım ve teknoloji ihracatı ya da ithalatı yapamayacağı vurgulandı.

Metinde kararın Atilla'nın cevabının incelenmesinin ardından alındığı da belirtildi.

Atilla'nın bu karara itiraz etmesi için 45 gün süresi olduğu da ifade edildi.

Hakan Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye'ye dönmüş, dönmesinin ardından Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmıştı.

Atilla, bu görevinden bu yılın mart ayında istifa etti.

Financial Times gazetesi, Hakan Atilla'nın istifa kararının ABD'deki Halkbank davası öncesi alındığına dikkat çekmişti.

2017'de ABD'de gözaltına alındı

Hakan Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alındı ve yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi.

Göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi, 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak da 8 Kasım 2020'de görevinden istifa etti.

Geçen ay Halkbank'ın itirazı görüşüldü

Diğer yandan Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD'de yargılanamayacağına yönelik başvurusu New York'taki Temyiz Mahkemesi'nde geçen ay görüşüldü.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda, Halkbank'ın avukatları ve savcılıktan yeni belge ve bilgi istemeyeceklerini kaydederek, ''Vereceğimiz nihai kararı bekleyin" dedi.

Mahkeme Halkbank'ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargı süreci duracak.

Eğer karar Halkbank aleyhine çıkarsa, dava alt mahkemede görülmeye devam edecek.