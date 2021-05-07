Putin: Sputnik aşısı Kalaşnikof kadar güvenilir

Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.

Türkiye'nin de almak için görüşmeler yürüttüğü iki dozluk Sputnik V aşısı AstraZeneca ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor.