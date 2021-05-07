ABD Afganistan'dan çekilme için takviye birlik gönderdi

7 Mayıs 2021, 07:40 +03 Güncelleme 32 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD ve NATO askerleri 20 yıla yakın süredir Afganistan'da

ABD yönetimi, Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan ve NATO askerlerini korumaları için ülkeye takviye birlikler gönderdi.

Bu birlikler arasında ağır bombardıman ve savaş uçakları da yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden savaşı tetikleyen 11 Eylül 2001'deki saldırıların 20. yıl dönümüne kadar Afganistan'daki birliklerin çekilmesinin tamamlanacağını söylüyor.

Öte yandan Afganistan'daki şiddet son dönemde artışta.

Taliban artık uluslararası güçlere saldırmama yükümlülüğünün olmadığını savunuyor.

Geçen yıl Donald Trump yönetimdeyken imzalanan anlaşma ABD'ye 1 Mayıs'a kadar askerlerini çekme, Taliban'da da bu süreçte yabancı askerlere saldırmama yükümlülüğü getiriyordu.

Takviye birlikler neler?

ABD ordusunun 2 bin 500 mensubu ve 16 bin de sözleşmeli çalışanının çekilme sürecinde bu askerlerin savunulması için altı adet B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı ve 12 adet F-18 savaş uçağı Afganistan'a gönderildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taliban'ın Afgan hükümet hedeflerine günde 80-120 arası saldırı düzenlerken ABD ve koalisyon askerlerine herhangi bir saldırı yapılmadığını vurguladı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin de her şeyin plana uygun bir şekilde ilerlediğini söyledi.

ABD askerleri neden Afganistan'da?

11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırılar yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Saldırıların arkasında İslamcı El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in olduğu açıklandı.

Afganistan'da gücü elinde tutan Taliban, Usame Bin Ladin'i korudu ve iade etmemeye karar verdi.

Bunun üzerine, saldırılardan bir ay sonra ABD Afganistan'a hava saldırısına başladı.

NATO ülkelerinin de desteğini alan ABD Taliban'ı kısa sürede geriletti.

Fakat Taliban yok olmadı, geri çekildikleri bölgelerde örgütlenmeye devam etti ve sonunda tekrar güçlendi.

ABD ve müttefikleri son yıllarda Taliban'ın ölümcül saldırılarını durdurmayı da, Afganistan hükümetinin çöküşünü de engelleyemedi.

Afganistan'daki son durum nedir?

ABD askerlerinin geri çekilme süreci Taliban ve hükümet güçlerinin arasında sert çatışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Taliban ve Afgan hükümeti henüz bir barış anlaşması imzalayamadı.

Geçen hafta bir araca yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla çoğu öğrenci 30 kişi ölmüş 110 kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Biden Afganistan'ın, Batı'ya saldıracak İslamcılar için bir sığınak olmayacağına emin olduktan sonra çekilmeye karar verdiklerini söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani hükümet güçlerinin isyancıları bastırmak için yeterli olduğunu söylüyor.

Fakat onun kadar iyimser olmayan pek çok kişi, yabancı askerlerin çekilmesiyle birlikte ülkenin Taliban'ın iktidarda olduğu karanlık günlere geri dönmesinden endişe ediyor.