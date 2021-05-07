BM, Brezilya'da 25 kişinin öldüğü polis operasyonuyla ilgili bağımsız soruşturma açılmasını istedi

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

BM, Brezilya'da 25 kişinin öldüğü polis operasyonuyla ilgili bağımsız soruşturma açılmasını istedi

25 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, polisin Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlediği operasyonla ilgili bağımsız soruşturma açılması çağrısında bulundu. Operasyon sonrası çıkan çatışmada biri polis 25 kişi ölmüştü.

BM, polisin orantısız güç kullandığını ve kanıt sunmadan operasyona başladığını belirtti.

Bazı görgü tanıkları, polisin Jacarezinho mahallesinde teslim olan kişileri öldürdüğünü iddia etti.

Rio polisi ise emniyet güçlerinin çok iyi silahlanmış bir uyuşturucu çetesine karşı kendilerini savunduklarını söylüyor.

Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hedef alınan çete, uyuşturucu ticaretinin yanında cinayet ve kaçırma olayları ile de biliniyor.

Polisin medyaya dağıttığı görüntülerde, çatıdan çatıya kaçan ve bazıları uzun namlulu silahlar taşıyan kişiler görülüyor.

Brezilya'da "gecekondu semtleri" olarak bilinen "favelalardaki" polis baskını kaynaklı ölümler, bir mahkemenin bu operasyonları sınırlama kararı sonrası düşmüştü.