UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı

7 Mayıs 2021, 21:17 +03 Güncelleme 54 dakika önce

Kaynak, AVRUPA SÜPER LIGI

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımından 9'una yaptırım uyguladığını açıkladı. Alınan karara göre bu 9 kulübün UEFA müsabakalarında elde edeceği bir sezonluk gelirlerinin yüzde 5'ine el konulacak.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada 9 takımın İngiliz takımları Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur; İtalyan takımları Milan ve İnter ile İspanyol Atletico Madrid olduğu belirtildi.

Ayrıca UEFA, kulüplerin bu girişimleri sebebiyle taraftarlarından, ulusal federasyonlar ile liglerden, diğer Avrupa kulüplerinden ve UEFA'dan özür dilediğini duyurdu.

9 kulüp, Süper Lig projesinin bir hata olduğunu kabul ederek, yapılan görüşmeler sonucunda UEFA'ya bazı taahhütlerde daha bulundu.

Bu taahhütlere göre her kulüp;

UEFA tüzüğünün bağlayıcılığını,

UEFA turnuvalarına katılacaklarını,

Avrupa Kulüpler Birliği'ne tekrardan dahil olacaklarını,

Süper Lig'i kurarken bağlı kalınan yasal işlemleri durdurmak için adımlar atacaklarını,

Bir iyi niyet göstergesi olarak, İngiltere'de ve Avrupa'da çocukların ve gençlerin yararı için kullanılmak üzere toplam 15 milyon Euro tutarında bir bağış yapacaklarını,

UEFA'dan izinsiz bir biçimde başka bir turnuvaya katılmaları durumunda 100 milyon euro tazminat ödemeyi,

Kulüp Taahhüt Beyannamesi'nde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal etmeleri durumunda ek olarak 50 milyon Euro ceza ödemeyi kabul etti.

'Diğer 3 takımla ilgili karar daha sonra alınacak'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, karara ilişkin yaptığı açıklamada, UEFA'nın bu taahhütlerle yoluna pozitif bir ruhla ilerlemek istediğini kaydetti.

Ödenecek cezaların UEFA kasasına girmeyeceğini belirten Ceferin, elde edilen gelirin altyapı yatırımları için harcanacağını söyledi.

Ceferin, 9 kulübün hatasını çabucak kabul ettiğini ancak diğer 3 takımla ilgili kararların daha sonra alınacağını aktardı.

Tepkiyle karşılanmıştı

İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus, Nisan ortasında 20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı.

UEFA, yerel lig ve federasyonlar ile taraftar grupları karara sert tepki göstermişti.

Ceferin, "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak" diye konuşmuştu.

Tepkilerin ardından kurucular arasında yer alan altı İngiliz kulübüyle birlikte İtalya'dan Milan ve Inter Milan ile İspanya'dan Atletico Madrid de ligden çekildiklerini açıklamıştı.

Manchester United Başkanı Joel Glazer, kulübün Avrupa Süper Ligi girişiminin neden olduğu "rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullanmıştı. Glazer, "Kökleri derinlerde olan geleneklere yeterince saygı göstermedik" demişti.

Inter tarafından yapılan açıklamada ise "Artık Süper Lig projesinin bir parçası değiliz. Taraftarlarımıza en iyi futbol tecrübesini sunmaya adanmış durumdayız" ifadeleri yer almıştı.