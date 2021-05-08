Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı

27 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesinin çatışmalara yol açtığını belirtiyor.

Filistin yönetiminin açıklamasına göre, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresi, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası savaş alanına döndü.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-üş Şerif'te yaşanan olaylarda 205 Filistinli yaralandı. İsrail polisi ise "yaşanan çatışmada altı polisin yaralandığını" duyurdu.

Açıklamalara göre İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle Filistinlilere müdahale ederken, Filistinliler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Yaralananların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinen Filistin Kızılayı, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurulduğunu aktardı.

Doğu Kudüs'teki gerginlik, Nisan ayının son haftasında Filistinlilerin Ramazan geleneği olan, oruçlarını eski kentin Şam Kapısı'nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başlamıştı.

Öte yandan Filistinliler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 30'dan fazla ailenin evlerinden tahliye edilmesi planına tepki gösteriyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-üş Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

İsrail polisi ise "düzeni sağlamak üzere güç kullandıklarını" ileri sürerek, Filistinlilerin ibadet sonrası "eylem yaptığını" savundu.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Yaşanan olaylarda en az 205 Filistinli yaralandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile UNESCO'ya, Mescid-i Aksa'da yaşananlar konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'a, Doğu Kudüs'te yaşanan gelişmelerle ilgili olarak BMGK'ye acil toplantı çağrısı yapması talimatını verdi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Vennesland, Kudüs'te tırmanan gerilim ve şiddetten duyduğu endişeyi belirterek, tüm tarafları sorumlu davranmaya çağırdı.

Türkiye'den tepkiler

Ankara'dan, Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin İsrail yönetimini kınayan açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün (7 Mayıs) Ankara'ya ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımları ele aldığı da açıklamada hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaşanan olaylara ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, paylaşımında "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter'daki hesabından, İsrail polisine tepki gösterdi.

Harem-üş Şerif'in önemi

Harem-üş Şerif, hem Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal sayılıyor. Yahudiler için bölge Museviliğin en kutsal noktası ve Tevrat'ta adı geçen iki mabedin de geçmişte bulunduğu yer.

Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor.

Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki Arap 6 Gün Savaşı olarak da bilinen 1967 Arap - İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor.