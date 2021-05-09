Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, kurtarılmaya çalışılıyor

12 dakika önce

Kaynak, @dkfitldn

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren bir balinayı kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Mink türü olan genç balina, Türkiye kökenlilerin de yoğun olarak yaşadığı Richmond bölgesinde ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen yardım ekipleri, 4 metre uzunluğundaki balinayı bir tekne indirme rampasında sıkışmış buldu.

Su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan balinanın durumunun çok iyi olmadığı belirtiliyor.

Bölgeye, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ekipleri de ulaştı. Sıkışan balina, su sıkılarak serin ve ıslak tutulmaya çalışıldı.

Görgü tanığı 20 yaşındaki Jake Manketo, "zavallı balinayı" gördükleri anda gözlerine inanamadıklarını söyleyerek, "Herkes kurtarılmasını umuyor" diye konuştu.

Mink balinaları, büyük balinalar kategorisindeki en küçük tür olarak biliniyor ve boyları yaklaşık 10 metreye ulaşıyor.

Doğal şartlarda Atlantik ve Pasifik Okyanusları'nda yaşıyorlar.

Kaynak, @jakemanketo

Yakın tarihteki üçüncü vaka olabilir

Balinanın nasıl Thames nehrine ve oradan Richmond bölgesine geçtiği bilinmiyor.

2006 yılında da benzer bir şekilde 5 metre uzunluğunda şişe burun türü bir balina Thames'e girmiş ancak tüm çalışmalara karşın kurtarılamamıştı.