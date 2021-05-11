Premier lig şampiyonu Manchester City

19 dakika önce

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Manchester City, ezeli rakibi ve lig ikincisi Manchester United'ın Leicester City'ye kendi evinde 2-1 kaybetmesinin ardından Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Manchester City, bitime üç hafta kala son 9 yıldaki beşinci Premier Lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Pep Guardiola'nın ekibi bitime üç hafta kala, en yakın rakibi United'ın 10 puan önünde.

50 yaşındaki Guardiola, bu şampiyonlukla 2016'da göreve başladığı City'de sekiz İngiliz kupası almış oldu.