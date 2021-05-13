Şampiyonlar Ligi: UEFA finali İstanbul'dan Porto'ya aldı

13 Mayıs 2021, 13:51 +03 Güncelleme 35 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Geçen yılki Şampiyonlar Ligi finali de Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanmıştı.

UEFA, İngiltere Premier Ligi takımları Manchester City ve Chelsea arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin, Portekiz'in Porto kentine alındığını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur" dedi.

Ceferin, "Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum" diye konuştu.

Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması öngörülüyordu.

Ancak İngiltere'nin geçen hafta Türkiye'yi, dönüşte 10 günlük otel karantinasına girilen "kırmızı liste"ye alması nedeniyle, İngiliz taraftarların maça gidebilmesi zorlaşmıştı.

Portekiz ise İngiltere'nin dönüşte karantina gerektirmeyen "yeşil ülkeler" listesinde,

Final karşılaşması, FC Porto'nun Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak.

12 bin taraftar finali statta izleyebilecek

6 bin Manchester City ve 6 bin Chelsea taraftarı finali stadyumda izleyebilecek.

Geçen yılki Şampiyonlar Ligi finali de koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul yerine Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanmıştı.

UEFA, İngiltere hükümeti ve İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileri arasında, finalin Londra'ya alınması için görüşlemeler yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Anlaşmaya varılamamasının en önemli nedeni ise UEFA'nın, sponsorlar ve yayın kuruluşlarının temsilcileri ile finali VIP (çok önemli kişi) kategorisinde izleyeceklerin karantina kısıtlamalarından muaf tutulmaları talebinin kabul görmemesiydi.