Formula 1 Türkiye Grand Prix'si iptal edildi

14 Mayıs 2021, 16:26 +03

Stefano Domenicali ayrıca "Türkiye'deki organizatörlere ve makamlara son haftalardaki tüm çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Fransa ve Avusturya'daki organizatörlere de bu çözümü bulmaktaki hızları, esneklikleri ve çabaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.