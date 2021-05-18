ABD Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın Yahudi düşmanı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz

19 Mayıs 2021 Güncelleme 28 dakika önce

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik tepkisine ilişkin bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Erdoğan'ın "Yahudi halkına karşı düşmanca" ifadeler kullandığını belirterek, "menfur" olarak nitelediği bu söylemi güçlü bir şekilde kınadıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günkü açıklamasında İsrail için "katil devlet" ifadesini kullanmış ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmelerinin İsrail'in kan dökme iştahını artırdığını savunmuştu.

ABD açıklamasında Erdoğan'ın sözleri Türkçede "Yahudi düşmanı" anlamına gelen "antisemitist" olarak niteleniyor.

Price tarafından Salı günü yapılan resmi açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Türkiye'ye, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı sona erdirmek için ABD'ye katılması çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok. ABD, tüm biçimleriyle antisemitizmle mücadele etme konusunda kararlığa sahip. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden, şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları da ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs'ta kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstermişti.

Biden'ı Filistin konusunda İsrail'in yanında durmakla eleştiren Erdoğan, "Biz bu konularda daha fazla duramayız, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz" diyerek şunları söylemişti:

"Biden'ın İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, vesaire, bunları konuşuyorlar.