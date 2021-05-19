Hamas yetkilisi: Ateşkes çabalarının 1-2 gün içerisinde başarıya ulaşacağına inanıyorum

8 dakika önce

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Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Moussa Abu Marzouk, İsrail ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin "Devam eden çabaların başarıya ulaşacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Lübnan'da yayın yapan TV kanalı al-Mayadeen'e yaptığı açıklamada Marzouk, 1-2 gün içerisinde karşılıklı anlaşma temelinde bir ateşkesin sağlanmasını beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ateşkes yolunda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Bu, İsrail ile Filistin arasında son gerilim başladıktan sonra iki lider arasındaki dördüncü görüşme oldu.

Telefon görüşmesinin ardından Netanyahu ise askeri operasyonlara ilişkin kararlılıklarını dile getirdi.

Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, "Filistinli militanlara karşı operasyonların devam edeceğini" söyledi.

Biden'ın "tansiyonu düşürme" çağrısına değinmeyen Netanyahu, "İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklediğine" dair sözlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Netanyahu, "İsrail vatandaşları için huzur ve güvenlik yeniden tesis edilinceye dek" devam etmekte "kararlı olduğunu" söyledi.

Ancak İsrail'deki bir BBC muhabiri, hava saldırılarının daha az yoğun olduğunu bildirdi.

Reuters'a konuşan Mısırlı bir güvenlik kaynağı da arabulucuların yardımıyla tarafların prensipte ateşkesi kabul ettiklerini, ancak ayrıntıların hala gizlice müzakere edildiğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Elçisi Tor Wennesland'ın Katar'da Hamas şefi İsmail Haniyeh ile görüştüğünü aktardı.

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Gerilim sürmeye devam ediyor

Tüm bu gelişmelere rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da, Filistin'den İsrail'e atılan roketler de devam etti.

İsrail'in gece yarısı Gazze'ye yönelik hava saldırılarında iki ev yıkıldı. Sağlık yetkilileri saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, Hamas'a ait çok namlulu roket fırlatma sahaları ve hava savunma tesislerinin hedef alındığını söyledi.

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail'in "devlet terörü ve savaş suçu" işlediğini söyledi. Bir televizyon yayınında açıklamalar yapan Abbas, "Filistinlilerin savaş suçu işleyenleri uluslararası mahkemelere vermekten çekinmeyeceğini" söyledi.

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Perşembe gününün ilk saatlerinde de İsrail'in Beersheba ve Gazze sınırındaki bölgelerde roket sirenleri çaldı. Hasar ve can kaybı bildirilmedi.

10 Mayıs'tan bu yana süren gerilimde, Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre toplamda en az 227 kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybetti.