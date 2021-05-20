İsrail ve Hamas'tan ateşkes açıklamaları

20 Mayıs 2021, 22:54 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İsrail'in Perşembe günü Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında bazı binalar yıkıldı

İsrail'de bu akşam gerçekleşen güvenlik kabinesi toplantısından ateşkes kararı çıktı.

Arap ve İsrail basınında yer alan haberlere göre ateşkes Cuma sabahı 01:00'den itibaren başlayacak. Fakat İsrail'in konuyla ilgili açıklamasında ateşkesin başlangıç saati yer almadı.

Reuters ajansı, Hamas'ın da aynı saatten geçerli olmak üzere ateşkes kararı aldığını aktardı.

Mısır devlet televizyonu, Mısır'ın ateşkesi gözlemek için İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail'e birer temsilci göndereceğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cuma akşamı İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile görüştüğünü ve ateşkes talep ettiklerini söylemişti.

Ateşkes haberlerinin ardından Grönland'da bir basın toplantısı düzenleyen Blinken, her an Orta Doğu'ya ve İsrail'e gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Gazze'deki BBC Muhabiri Rushdi Abualouf ateşkes öncesi son saatlerin en gergini olduğunu aktarıyor:

"İsrail hava saldırılarını artırıp ve Filistin'deki silahlı gruplar da roket saldırıları düzenlerken iki taraf da son kurşunu kendilerinin sıktığını söylemek istiyor."

Ateşkes açıklamalarının geldiği anlardan sonra İsrail'de roket uyarı sirenleri çalındı. Gazze'deki Filistin medyası ise yeni hava saldırıları gerçekleştiğini aktarıyor.

Perşembe akşamı AP ajansına konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Osama Hamdan "Elimizde fazlasıyla roket var" demişti.

Hamdan "Roket saldırılarımıza haftalarca, hatta aylarca devam edebiliriz" demişti.

İsrail ve Filistinliler arasındaki gerilim Doğu Kudüs'te Filistinlerin evlerinden çıkarılmasıyla başlamış, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas'ın roket saldırılarıyla büyümüştü.

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı sonucu en az 232 kişi hayatını kaybetti. Bunların 65'i çocuklardı.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarda 150'den fazla militanı öldürdüğünü duyurdu.