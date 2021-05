Eurovision'da 26 finalist belli oldu, yarı finallerde neler yaşandı?

bir saat önce

Portekiz'i finallere taşıyan "The Black Mamba" grubunun şarkısı "Love is On My Side" (Aşk yanımda) ise, Amsterdam'daki Doğu Avrupalı bir seks işçisinin duygularını anlatıyor.