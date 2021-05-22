Hücresinde intihar eden Epstein'i izlemekle görevli gardiyanlar kayıtları değiştirdiklerini kabul etti

11 dakika önce

Kaynak, Reuters

Hücresinde kendini astığı açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'i izlemekle görevli olan 2 gardiyan, yargılandıkları davada kayıtlarla oynadıklarını kabul ettiler.

Tova Noel ve Michael Thomas isimli gardiyanlar, savcılık ile suçlu anlaşması yaparak cezaevine konulmaktan kurtuldu.

Epstein, 18 yaşın altındaki kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı bir fuhuş şebekesi kurmak suçundan mahkemeye çıkarılacaktı.

2019 yılının Ağustos ayında ölen milyarder işadamına, mahkeme sürecinde birçok zengin arkadaşı ile ilgili de sorular sorulacaktı.

O gece görevli olan iki gardiyan, olay sonrası cezaevi kayıtları ile oynayarak, Epstein'i 30 dakika ara ile kontrol ettiklerini göstermeye çalıştı.

Ancak yargılama sırasında ikilinin, gerekli ziyaretleri yapmak yerine, uyuduğu ya da internette gezdiği belirlendi.

Epstein, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra 25 Temmuz'da hücresinde baygın halde bulunmuştu.

Boynunda izler fark edilen Epstein, Ağustos ayındaki intiharı öncesi, başka bir hücreye nakledilmiş ve intihar gözetimine alınmıştı.

İntiharla ilgili bir soruşturma daha sürüyor

Noel ve Thomas isimli gardiyanların suçlu anlaşması mahkeme başkanı tarafından onaylanırsa, ikili, ceza olarak 100 saatlik bir toplum hizmeti yapmak zorunda olacak.

Gardiyanlar, suçlu anlaşması ile, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü ayrı bir soruşturmada da ifade verecek.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Tova Noel (solda) ve Michael Thomas (sağda)

Güvenlik kayıtlarındakileri kamuoyuna açıklayan yetkililere göre, Epstein'in intihar ettiği açıklanan hücre çevresinde başka bir kişi görülmedi.

Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell de, cinsel istismar için aracılık yapma suçlamasıyla 2020 Temmuz ayından bu yana cezaevinde yargılanmayı bekliyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2. oğlu Prens Andrew da Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve hakkındaki reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddialarına verdiği yanıtlarla İngiltere'nin gündemine geldi.