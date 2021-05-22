Çin'in uzay aracı Zhurong Mars'a indi

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Zhurong uzay aracının inişine dair fotoğraf 22 Mayıs'ta Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından paylaşıldı

Çin'in uzaktan kumandalı uzay aracı, geçen hafta Mars'a inen kapsüldeydi. Zhurong isimli uzay aracı bugün kapsülden Mars'ın yüzeyine indi.

Bu da Çin'i, ABD'den sonra Mars'ın yüzeyine çalışma yapmak üzere uzay aracı indiren ikinci ülke konumuna getirdi.

Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyini, toprağı ve atmosferi inceleyecek. Gezegenede hayat olup olmadığına dair su veya buz kütlesi gibi kanıtlar da arayacak.

Çin'in Tianwen-1 isimli Mars görevi için uzay aracı Temmuz 2020'de fırlatılmıştı.

Görevin başındaki ismin yardımcısı olan Zhang Yuhua, Zhurong'un 92 Dünya günü (90 Mars günü) boyunca araştırmalarına devam edeceğini ve Mars yörüngesindeki bir araç üzerinden bilgileri göndereceğini açıkladı:

"Mars'ın topografyası, toprak yapısı ve çevre koşulları ile ilgili detaylı bilgiler edinmeyi umuyoruz. Aynı zamanda bir Mars yılı boyunca gezegenin yüzeyinin altından radar yardımıyla alacağımız verileri keşfedeceğiz.

"Bunu yaparak ülkemiz için Mars'ın kaynakları hakkında detaylı ve ilk elden bilgi edinmiş olacağız."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zhurong, Mars'a inen platformdan gezegenin yüzeyine bu araçla indi

Güneş enerjili 240 kiloluk altı tekerlekli Zhurong'a, Çin'in mistik ateş tanrılarından birinin adı verildi. Robot, gezegenin kuzey yarımküresindeki Utopia Planitia havzasında incelemeler yapacak.

Utopia Planitia, 3 bin kilometreden daha geniş, devasa bir havza. Havzanın Mars'ın oluştuğu ilk yıllardaki bir çarpmanın etkisiyle oluştuğu belirtiliyor. Çok uzun zaman önce bu havzada bir okyanus olduğuna dair belirtiler de var.

Uydu görüntülerine göre havzanın derinliklerinde ciddi miktarda buz kütleleri olması kuvvetli bir ihtimal.

Kaynak, CNSA Fotoğraf altı yazısı, Zhurong'un ön kamerasından Utopia Planitia

Utopia Planitia, NASA'nın da 1976'da Viking-2 görevi için indiği havza. ABD aynı zamanda Şubat ayında Perseverance (Sebat) robotunu Mars'a indirdi. Bu görev de devam ediyor.