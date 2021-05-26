ABD'de 2 kargo görevlisi havalimanındaki sevkiyat sırasında 4 külçe altın çalmakla suçlandı

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ABD'de 2 kargo görevlisi, geçen yıl Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda 112 milyon dolarlık uluslararası bir sevkiyat sırasında 4 külçe altın çalmakla suçlandı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, 38 yaşındaki Marlon Moody ve 35 yaşındaki Brian Benson, Salı günü mahkemeye çıkarıldı ve kendilerine "komplo kurma" ve "sevkiyat hırsızlığı" suçlamaları yöneltildi.

İddianameye göre Moody ve Benson, geçen yıl Miami merkezli havayolu kargo hizmetleri sunan özel bir şirket için çalışırken altın külçelerini çaldılar.

22 Nisan 2020 akşamı, her biri yaklaşık 1 kilo ağırlığında ve 56 bin dolar değerinde olan 2 bin altın külçe, Singapur Havayolları aracılığıyla Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Savcılara göre altın, bir Kanada bankası tarafından Avustralya'dan New York'a gönderiliyordu ve sevkiyat Los Angeles'ta duraklama yapmıştı.

Sevkiyat, havayolu şirketinin kargo deposuna indirildi ve kontrol edildi, ancak o gece ilerleyen saatlerde 25 altın külçe içeren bir kutu eksik çıktı.

Savcılar, ertesi sabah Moody'nin kayıp kutuyu deponun yakınında bulduğunu ve yakındaki bir yere götürmeden önce içinden 4 külçe altın çaldığını öne sürüyor.

Savcılara göre Benson, Moody'yi şirket minibüsüyle aldı ve ikisi başka çalışanların da yanlarında olması nedeniyle altınla ilgili cep telefonları üzerinden mesajlaştı. Moody and Benson, o gün havaalanından ayrıldı ve yakınlardaki bir otoparka gitti ve savcılara göre Moody Benson'a 4 altın külçesinden birini verdi.

Kayıp kutu geriye kalan 21 külçe altınla birlikte daha sonra başka kargo çalışanları tarafından bulundu ve yetkililer, sonunda onları Moody ve Benson'a götüren bir soruşturma başlattı.

Moody'nin bir külçe altını bir akrabasına verdiği ve diğer ikisini evinin arka bahçesine gömdüğü iddia edildi.

Savcılar, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) o zamandan beri 4 altın külçeyi de bulduğunu açıkladı.