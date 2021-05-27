Hollanda Adalet Bakanlığı: Utrecht'te Gökmen Tanış'ın düzenlediği tramvay saldırısı önlenebilirdi

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

27 Mayıs 2021, 13:17 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 18 Mart 2019'da Utrecht'te düzenlediği tramvay saldırısında 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış'ın daha önce cezaevinde radikalleştiğini ancak yetkililerin bunu fark etmediğini açıkladı. Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporda; savcı, polis ve şartlı tahliye kurumunun daha dikkatli olması durumunda, saldırının önlenebileceği vurgulandı.

Müfettişlerin raporu bugün kamuoyuna açıklandı. Rapora göre Hollanda'daki yetkili kuruluşlar, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırının önlenmesi konusunda yeterince çaba göstermedi.

Raporda ayrıca şu bulgular yer aldı:

Yozgat Boğazlıyan doğumlu Gökmen Tanış, tramvay saldırısından 3 hafta önce, işlediği adi suçlar nedeniyle kaldığı Lelystad Cezaevi'nde bir gardiyana saldırdı. Bu nedenle disiplin cezası alan Tanış, birkaç gün sonra şartlı tahliye edildi

Bu süreçte devlet kurumları birbirleriyle yeterince işbirliği yapmadı. Gökmen Tanış'ın radikalleştiğine ilişkin bilgiler, ilgili kurumlar arasında paylaşılmadı. Tanış, Utrecht'teki saldırısından önce, farklı suçlar nedeniyle birkaç kez kısa süreli olarak cezaevinde kaldı

Utrecht Belediyesi ve şartlı tahliye birimi, Tanış'la ilgili sorunun farkında değildi. Tanış'ın hücresindeki bir mahkumun şort giymesine veya televizyon izlemesine izin vermediği ve "belalı bir mahkum olduğuna" ilişkin rapor, belediye ve şartlı tahliye birimi ile paylaşılmadı

Şubat 2019'da cezaevi personeli ile kavga eden Tanış'ın durumu savcılık ve mahkeme tarafından dikkate alınmadı

Kaynak, UTRECHT POLISI Fotoğraf altı yazısı, Gökmen Tanış

'Tehlikeli biri' olarak nitelendirildi

Gökmen Tanış, 1 Mart 2019'da şartlı tahliye edilmiş ve 17 gün sonra da tramvay saldırısını düzenlemişti.

Müfettişler, kurumlar arasında tam işbirliği olması ve tüm bilgilerin paylaşılması durumunda, "terör saldırısı riskinin azaltılabileceğine" dikkati çekti.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, tramvay saldırısından sonra müfettişlerin de uyarısıyla aşırılık ve radikalleşme sinyallerinin takibi konusunda bazı adımlar atıldığını söyledi.

Bakan Grapperhaus, savcılık ve nezarethaneler arasında artık daha fazla iletişim sağlandığını açıkladı.

Grapperhaus, kurumlar arasında bilgi paylaşımın hızlandırmayı amaçlayan bir yasal düzenlemenin de Senato'nun gündeminde olduğunu belirtti.

Gökmen Tanış, tramvay saldırısını, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırısına misilleme amacıyla düzenlediğini söylemişti.

Saldırının ardından aynı gün yakalanan Tanış, sorgusunda, "Müslümanların çektiği acıyı hissedin. Sizi ve kanunlarınızı tanımıyorum, sadece Allah'ın kanunlarını tanıyorum" demişti.