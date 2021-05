Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir

"Hikayenin özünü biliyorsunuz…Herkesin yaptığı her şeyi görebilen ve her zaman herkesin söylediği her şeyi duyabilen bir hükümet...Evet, bu 1984'te gerçekleşmedi ancak dikkatli olmazsak 2024'te gerçekleşebilir."