HODL nedir, Bitcoin gibi kripto varlıklarda bu strateji ne kadar doğru?

13 dakika önce

Game of Thrones dizisini izleyenler hatırlayacaktır, son sezonda Hodor adlı karakterin isminin kritik bir anda 'Kapıyı tut' (Hold the door) diye bağırmasından geldiğini öğrenmiştik. Bu an, hem bu karaktere ismini bahşetmiş hem de diğer karakterlerin yolculuğunda önemli bir gelişmenin yaşanmasını sağlamıştı.