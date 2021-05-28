BBC araştırması: Çocuklar OnlyFans’te cinsel içerikli videolar satıyor

Noel Titheradge ve Rianna Croxford

BBC News

23 dakika önce

Kaynak, Alex Williamson

BBC'nin yürüttüğü bir araştırma İngiltere merkezli, yetişkinlere özel içerik paylaşılan OnlyFans sitesinin, çocukların cinsel içerikli videolar çekip satmasının önüne geçmekte yetersiz kaldığını ortaya koydu.

18 yaş altındaki kişilerin sahte kimlikle hesap açabildiği görülürken polis yetkilileri bir defasında büyük annesinin pasaportuyla hesap oluşturan 14 yaşındaki bir kişiye rastladıklarını açıkladı.

İngiltere'nin çocukları korumakla sorumlu en kıdemli polis memuru, çocukların bu platformda "istismara uğradığını" söyledi.

OnlyFans ise yaş doğrulama sistemlerinin sektör standartlarının üzerinde olduğunu belirtti.

Bu kullanan milyonlarca içerik üreticisi kişi var.

Bu kişiler kendilerine abone olan takipçilerine aylık bir ücret karşılığında video, fotoğraf ve mesaj gönderiyor.

OnlyFans bu içerikleri barındırma ve sunma hizmeti karşılığında ödenen ücretlerden yüzde 20 komisyon alıyor.

Uyarı: Bu haberde yetişkinlere özel içeriklerden ve konulardan bahsedilmektedir

OnlyFans'te farklı içerik türleri olsa da bu site en çok pornografiyle anılıyor ve kullanıcıların 18 yaş üzeri olması gerekiyor.

Pandemi döneminde insanların evlerinde kapalı kalması, OnlyFans'in büyümesini hızlandırdı.

Sosyal medya platformu 2019'daki büyüklüğünün 10 katına ulaştı ve bugün 120 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Bazı içerik üreticileri platform sayesinde milyoner olurken çoğu kişi için bu site pandemi döneminde geçinmelerini sağlayan bir can simidi görevini gördü.

Sitede 18 yaş altı gençlerin cinsel içerikli görüntüler satması veya siteye uygunsuz çocuk fotoğrafları yüklenmesi yasak olsa da bunun yapıldığına dair endişeler bulunuyordu. BBC'nin araştırması, endişelerin haklı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmamız kapsamında İngiltere'nin güneydoğusunda 17 yaşında bir kızın mastürbasyon yaptığı ve seks oyuncaklarıyla oynadığı videolarını sattığını gördük.

ABD'nin Nevada eyaletinde ise yetişkin bir kişinin açtığı bir hesapta, 18 yaş altındaki bir kişinin yetişkin içerikli videolarda yer aldığını tespit ettik.

Bunun yanı sıra 18 yaş altındaki bir kişinin 26 yaşındaki birinin pasaportuyla hesap açıp açamayacağını denedik ve bunun mümkün olduğunu gördük.

Bulgularımızı paylaştığımız OnlyFans, söz konusu hesapların kapatıldığını açıkladı. Fakat BBC News İngiltere ve ABD'den çok sayıda çocuk koruma uzmanı, polis yetkilisi, okul görevlisi ve çocuk danışmanıyla yaptığı görüşmede OnlyFans kullanmış çocukların hikayelerini dinledi.

Bunlardan birinde 13 yaşındaki bir kız, İngiltere'de çocuklara yardımcı olmak için kurulan Alo Çocuk Hattı görevlisine OnlyFans'e girdiğini söylemişti.

Kaynakların BBC'ye aktardığı ciddi olayların bir kısmı şöyle:

Okullar öğrencilerinin OnlyFans kullandıklarına dair raporlar paylaştı. Bunlardan birinde 16 yaşındaki bir kız, kariyer danışmanlarına OnlyFans üzerinden kazandığı paranın büyüklüğünden övünerek bahsetti ve lüks harcamalarıyla Instagram'da hava attı.

Alo Çocuk Hattı görevlisinin aldığı notlara göre sitede 18 yaş altı içerik üreticileri arasında geçmişte cinsel istismara maruz kalmış, akıl sağlığı sorunları yaşayan veya intihar düşünceleri olan kişiler de bulunuyor.

İngiltere polisi bazı çocukların, görüntülerinin rızaları dışında kullanıldığı yönünde şikayette bulunduğunu belirtiyor. 17 yaşındaki bir kişi, bu görüntülerle şantaja maruz bırakıldığını söylemiş.

ABD'deki bir sivil toplum örgütüne göre kayıp çocuklar OnlyFans videolarında görülüyor. Örgüt, çocuk istismarına dair şikayetler aldığını belirtiyor.

İngiltere'de çocukların korunmasıyla ilgili en kıdemli emniyet müdürü olan Simon Bailey, "OnlyFans'in çocuklar tarafından kullanıldığı her geçen gün netleşiyor" dedi ve ekledi:

"Şirket para kazanmak isteyen çocukların veya çocukları sömürmek isteyenlerin önüne geçmek için yeterince çaba göstermiyor."

OnlyFans ise hangi hesaplardan bahsedildiğini bilmeden, anonim şikayetler üzerine açıklama yapamayacaklarını belirtti.

Çocukların siteye erişmesinin önüne geçmek için çaba gösterdiklerini ve bu çabalar sonucu istismar veya şantajla karşılaşma ihtimallerinin azaldığını söyleyen OnlyFans, bu tür davranışlar ihbar edildiği anda hemen harekete geçtiklerini aktardı.

Ayak fotoğraflarıyla başladı

17 yaşındaki Leah, sahte bir ehliyet kullanarak oluşturduğu hesabından müstehcen videolar satmış.

Ocak ayında annesi Caitlyn ile süpermarkete giderken bu konuyu ona ilk defa söylemiş.

Aynı hafta OnlyFans'ten 5 bin sterlinlik (60 bin TL) bir ödeme alınca banka hesabı dondurulmuş.

Caitlyn "Her ebeveynin yaşayacağı gibi ben de şok oldum. İnsanların buna neden bu kadar para ödediğini anlamıyorum" diyor.

Kızının büyürken büyük sorunlar yaşadığını ve eğitiminin önemli bir kısmını aksattığını söyleyen Caitlyn, bir keresinde okuldaki öğrencilerin Leah'nin çıplak fotoğraflarını rızası dışında birbirlerine gönderdiğini aktarıyor.

Leah annesine başlangıçta ayağının fotoğraflarını çekerek Snapchat'te satmayı hedeflediğini fakat sonra, kısa süre içinde kendini mastürbasyon yaptığı ve seks oyuncaklarıyla oynadığı videolarını internette satarken bulduğunu anlatmış.

OnlyFans hesabının reklamını yaptığı ve videolarının yer aldığı bir Twitter paylaşımına, buluşmak isteyip istemediğini soran ve "Vajinanın bir fotoğrafını paylaşırsan hesabına abone olurum" gibi yanıtların geldiği görülüyor.

Caitlyn kızının OnlyFans sitesini kullanmasını onaylamadığını fakat bu kadar büyük miktarlarda para kazanmanın mümkün olduğunu görünce insanların neden bunu tercih ettiğini anladığını söylüyor.

Leah kazandığı paranın çoğunu erkek arkadaşına hediyeler almak için kullanmış. Buna bin sterlinden daha pahalı özel tasarım kıyafetler de dahil. Fakat sonrasında ayrılmışlar.

OnlyFans, Leah'nin siteye erişiminin gözden kaçtığını, bu örnekte sahte ehliyeti ayırt etmeyi başaramadıklarını söyledi.

Site yönetimi, Leah'nin hesabının bir kimlik doğrulama sisteminden diğerine geçiş sırasında onaylandığını, yeni sistemin "son derece başarılı" olduğunu belirtti.

Bir OnlyFans temsilcisi, Leah'nin yaşına dair Ocak ayında anonim şikayetler aldıklarını, bir yetkilinin kendisiyle iletişime geçerek kimliğini doğrulattığını fakat kimliğin sahte olduğunu anlayamadığını söyledi.

Caitlyn, kızının diğer sosyal medya hesaplarında yaşının 17 olarak görüldüğünü anlatıyor.

Bir internet sitesinin, diğer sitelerde araştırma yapma gibi bir yükümlülüğü yok. Fakat OnlyFans, BBC'ye kullanıcılarının diğer sosyal medya sitelerindeki hesaplarını incelediklerini de söylemişti.

Leah siteye içerik yüklemeyi bıraktı ancak 50'den fazla fotoğrafı ve videosunun yer aldığı hesabı dört ay sonra hâlâ aktifti. Nisan ayında hesabına tekrar giriş yaptı.

OnlyFans Leah'nin hesabını yalnızca BBC News'in bu konuyla ilgili iletişime geçmesinin ardından kapattı.

Fakat Leah'nin OnlyFans'te paylaştığı fotoğraflar indirilerek başka sitelerde de paylaşılmış.

Annesi Leah'nin, başkalarının kendisini tanıyacağı korkusuyla evden çıkmaktan korktuğunu, bu yüzden üniversiteye gitme planını ertelediğini söylüyor:

"Evden hiç çıkmadı. Görülmek istemiyor."

Büyük annesinin pasaportuyla hesap açmak

BBC News başka çocukların da sitede hesap açtığına dair bilgiler edindi.

İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki emniyet kaynakları, 14 yaşında bir kızın büyük annesinin pasaportu ve banka hesap bilgileriyle hesap oluşturduğunu söylüyor.

Açık fotoğraflarını satarak büyük annesinin banka hesabına aktardığı paraları oradan da kendi hesabına transfer etmiş.

OnlyFans söz konusu hesabın sahtekarlık yaptığını ve başkalarından da yardım aldığını belirtti.

Site yönetimi bu konuda polisle işbirliği yaptıklarını, yaş denetleme sistemlerini de bu tür olayların önüne geçmek için güncellediklerini söyledi.

BBC News, OnlyFans'in "olağanüstü etkili" diye tanıttığı yeni yaş denetim sistemini Nisan ayında denedi.

Sahte kimlik artış işe yaramasa da 17 yaşındaki bir kız için, 26 yaşındaki kız kardeşinin pasaportunu kullanarak bir hesap açmayı başardık. 17 yaşındaki kıza bu hesaba erişim imkanı vermedik.

Kaynak, Alex Williamson

Site yönetimi hesap açmak isteyenlerin bir kimlik ile birlikte fotoğraf çekmelerini, ardından da kimlik kartlarını suratlarına yaklaştırarak fotoğraf çektirmelerini istiyor.

Fakat bu sistem aradaki 8 yaş farkına rağmen iki kız kardeş arasındaki farkı algılamayı başaramadı.

Hesap açan kişilerin ödeme alabilmesi için banka hesap bilgileri girmesi gerekiyor. Fakat bunu girmeden de fotoğraf ve video paylaşabiliyorlar.

BBC News'in araştırması, bazı kullanıcıların OnlyFans kurallarını çiğneyerek başka şekilde para transferi yaptığını buldu.

Bunun için kullanılan en popüler uygulamalardan biri Cash App. Bu uygulama cep telefonu üzerinden para transferi sağlıyor ve pek çok hesapta bunun reklamının yapıldığı görülüyor.

Oluşturduğumuz profilde bir takipçiye mesaj atarak Cash App üzerinden para göndermesini istedik. Bunu yazarken de filtrelere takılmamak için Ca$happ şeklinde yazdık.

OnlyFans mesajlaşmalarda bazı kelimelerin kullanımını yasakladıklarını ve bu listeyi genişlettiklerini duyurdu.

Videolarda yer alma girdabı

Birden fazla kullanıcı tarafından üretilen içeriklerde OnlyFans, tüm tarafların OnlyFans üyesi ve 18 yaşın üzerinde olmasını talep ediyor.

BBC News'in araştırması, 18 yaş üzerindeki kişilerin yayınladığı bazı videolarda 18 yaş altı kişiler olduğunu ortaya koydu.

Aaron, kız arkadaşıyla OnlyFans için videolar yapmaya başladığında 17 yaşındaydı.

Arkadaşı Jordan'ın anlattığına göre Aaron'ın kendi hesabı yoktu fakat kendisinden bir yaş büyük kız arkadaşı Cody'nin vardı ve Aaron bu videolarda yer almaya başladı.

Jordan bunu bir girdaba benzetiyor ve bir süre sonra Aaron'ın kazandığı paranın büyüklüğüyle hava attığını söylüyor:

"Yaptığı işten gurur duyuyordu."

Arkadaşları, içerikleri arasında yatak odalarında seks yaptıkları videoların da olduğunu, tek bir videodan 5 bin dolar kazandıklarını ve bu parayı paylaştıklarını anlatıyor.

Aaron'ı yıllardır tanıyan bir kadın "Başka insanların izlemeleri için seks yaparak bu kadar para kazanabildiklerini görünce çok mutlu oldu" diyor.

Aaron'ın çocukluğunun istismara çok açık olduğunu, Cody'nin 16. doğum gününde Aaron'ı hediyelere boğduğunu, "yaşlı bir adama çıplak fotoğraflar satarak para kazandığını söylediğini" anlatıyor.

Jordan Aaron'ın kendisini de OnlyFans hesabı açması için cesaretlendirdiğini söylüyor:

"'Kardeşim sen de yapabilirsin, bir haftada o kadar çok para kazanıyoruz ki… Çok kolay, hayatın boyunca çalışmaya ihtiyacın olmayacak' derdi bana."

Söz konusu hesabın Ekim 2020'de ABD polisine bildirildiğini fakat bu ay biz siteyle iletişime geçene kadar silinmediğini öğrendik.

OnlyFans ise bu hesaba gönderilen tüm paraların iade edileceğini, kendilerine daha önce bildirimde bulunulmadığını, bu andan itibaren polisle işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

Bu süreçte Aaron 18 yaşına bastı ve Cody'den ayrıldı. Arkadaşları şimdi kendi OnlyFans hesabını açmayı düşündüğünü söylüyor.

Kariyer danışmanlarına hava atmak

Bu araştırmanın bir parçası olarak okullar, polis yetkilileri ve çocuk koruma uzmanlarıyla konuştuk.

Bize 18 yaş altında bu sitede hesap açmanın ciddi sonuçları olabildiğini anlattılar.

Londra'daki bir okul yönetimi, siteden 16 yaşındaki bir kız öğrencilerinin sitede hesap açıp kariyer danışmanlarına hava atıp "Artık neden sizin tavsiyelerinize ihtiyaç duyayım ki" demesinden sonra haberdar olduklarını anlattı.

Okulun öğrenci koruma birimi başkanı, öğrencinin kendilerine bu siteye pornografik görüntüler yüklediğini anlattığını, 12 yaşında başka bir kızın ise sitedeki içerik üreticilerine mesaj atarak onlarla tanışmak istediğini söyledi.

Okul yöneticisi, 16 yaşındaki kızın lüks harcamalarıyla Instagram'da hava attığını ve çok sayıda takipçi edindiğini aktardı.

İngiltere'deki Alo Çocuk Hattı danışmanları BBC'yle, çocukların OnlyFans kullanımından bahsettikleri anlatımlarından notlar paylaştı.

Bu hattı arayan OnlyFans kullanıcısı çocukların bir kısmı daha önce de tacize uğradıklarını anlattı, bir kısmının ise "öfke, düşük özgüven, kendine zarar verme eğilimi, intihara özenme gibi akıl sağlığı sorunları yaşayan kişiler olduğu" anlaşıldı.

Hattı arayan bir kız, 13 yaşından beri siteyi kullandığını söyledi.

Kişisel bilgilerin yer almadığı notlarda kızın "Oraya ne tür fotoğraflar gönderdiğimden bahsetmek istemiyorum ve bunun benim yaşımdaki çocukların yapmaması gereken bir şey olduğunu biliyorum fakat bu para kazanmanın kolay bir yolu. Bazı kızların Instagram'da binlerce takipçisi var ve voliyi vurmuş olmalılar. Ben de onlar gibi olmak istiyorum" dediği görülüyor.

Alo Çocuk Hattı'nı arayanların çoğu kızlar olsa da danışmanlar bu siteye abone olan ve bu yüzden karşı cinsle ilişkisi etkilenen oğlanlar da var.

16 yaşındaki biri, internetten para karşılığı çıplak fotoğraf satın aldığının ortaya çıkma ihtimalinin kendisini çok endişelendirdiğini ve bunun yüzünden uykularının kaçtığını anlatıyor.

Alo Çocuk Hattı kişisel bilgileri BBC ile paylaşmadığı için bu iddiaları OnlyFans'e iletemedik. OnlyFans de hesap detayları olmadan konuyla ilgili bir açıklama yapamayacaklarını belirtti.

Şirket yönetimi, denetimleri artırmak için daha fazla kişiyi işe aldıklarını söyledi.

Kayıp çocuklar

İngiltere'de çocukların korunmasından sorumlu en üst düzey emniyet müdürü olan Simon Bailey, OnlyFans'in çocuklar tarafından kullanıldığının her geçen gün daha net hale geldiğini söylüyor.

İngiltere'de 18 yaş altı birinin çıplak fotoğraf paylaşması yasa dışı. Fakat Bailey polisin, bu şekilde yasayı çiğneyen çocukları kriminalize etmeyi istemediğini söylüyor.

Onu daha çok endişelendiren şey, bu çocukların maruz kalabileceği riskler.

Bailey "Şirket para kazanmak isteyen çocukların veya çocukları sömürmek isteyenlerin önüne geçmek için yeterince çaba göstermiyor" diyor.

BBC News polis yetkililerine OnlyFans'te cinsel içerikli görüntü paylaşan çocuklardan gelen şikayetleri sordu.

Bir örnekte 17 yaşındaki bir kız, sitede çıplak fotoğraf paylaşmaya devam etmesi için şantaja maruz kaldığını, aksi takdirde fotoğraflarını ailesiyle paylaşmakla tehdit edildiğini söyleyerek polise başvurmuş.

Üç çocuk ise fotoğraflarının siteye rızaları dışında yüklendiğini söylemiş. Bunlardan biri olan 17 yaşındaki bir kız, fotoğraflarda suratının başka birisinin vücuduna monte edildiğini belirtmiş.

Bu iddiaları OnlyFans'e sorduk fakat söz konusu hesapların detaylarını bilmediğimiz için bir yanıt alamadık.

Çocukların karşı karşıya kaldığı riskler İngiltere dışında da endişe konusu.

Çocukların cinsel istismarı alanında küresel çalışmalar yürüten ABD merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC), kayıp çocukların gideren artan sıklıkta OnlyFans videolarında ortaya çıktığını belirtiyor.

NCMED Başkan Yardımcısı Staca Shehan "2019'da 12 civarında kayıp çocuk OnlyFans içeriklerinde görüldü" diyor ve ekliyor:

"2020'de bu sayı neredeyse üç katına çıktı."

OnlyFans'te çocukların yer aldığı içeriklerin büyük kısmını çocukların kendileri yüklese de NCMEC çocukların cinsel istismara maruz bırakıldığı veya çocuk ticareti yapıldığına dair kanıtlar olduğunu söylüyor.

Ocak ayında ABD'nin Florida eyaletinde 20'li yaşlarında bir çifte, OnlyFans'te 16 yaşındaki bir kızın üstsüz fotoğrafını sattıkları gerekçesiyle insan ticareti suçlaması yöneltildi.

OnlyFans ise NCMEC gibi örgütlerle çalışarak bu tür olayların önüne geçmek için çaba harcadıklarını söylüyor.

'Zehirli bir risk kokteyli'

OnlyFans ile ilgili haberleri artık basında düzenli olarak görmek mümkün. Bulvar gazeteleri sitede ne kadar çok para kazanılabildiğini hayranlıkla aktarırken, gizlice hesap açan hemşireler ve öğretmenlerin hikayelerine yer veriyor.

Ana akım gazeteler ise şirketin iş modelini övüyor ve dijital dünyada ne kadar büyük bir etki yaptıklarını aktarıyor.

Financial Times gazetesi OnlyFans için "En ateşli sosyal medya platformu" ifadelerini kullandı.

Gazete Kasım 2020'de sitenin cirosunun bir önceki yıla göre yüzde 553 büyüdüğünü, kullanıcıların sitede 1,7 milyar sterlin harcadığını aktardı.

Erkekler için yaşam tarzı dergisi GQ "OnlyFans gibi inovasyonlar internet kültürünü ve onun da bir yansıması olarak toplumsal davranışları sonsuza kadar değiştirdi" ifadelerini kullandı.

NSPCC'nin çocuk koruma ekibinin başında bulunan Andy Burrows ise buna daha farklı bakıyor.

Burrows, bu sitenin sosyal medyadaki gençler için influencer kültürü ile seksüel bir hale sokulmuş davranışlar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını söylüyor ve "zehirli bir risk kokteyli" olduğunu savunuyor:

"OnlyFans bu alanda neden bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu, bu platformu kullanan çocukların nasıl korunacağının bu platformların insafına neden bırakılmaması gerektiğini çok net bir şekilde bizlere gösterdi."

İngiliz hükümeti iki yıl önce, çevrimiçi içeriklerin yarattığı tehlikelerin önüne geçmek için bir yasa çalışmasına başlandığını duyurmuştu.

Mayıs ayında duyurulan Çevrimiçi Güvenlik Yasası, platformların çocukların güvenliğini sağlayamamaları halinde 18 milyon sterlin veya küresel cirolarının yüzde 10'u civarında cezalandırılmalarını öngörüyor.

Öte yandan yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve böylesi bir cezanın büyük şirketler için yeterince caydırıcı olup olmadığı da birer tartışma konusu.

NSPCC finansal hizmetler veren şirketlerin kıdemli yöneticilerinin cezai sorumluluğunun da bulunduğunu hatırlatarak, bu tür teknoloji şirketlerine de aynı zorunluluğun getirilmesi gerektiğini söylüyor.

Araştırmamız hakkında bir açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, OnlyFans'i sert bir şekilde eleştirdi:

"Bu site çocukları korumayı başaramadı ve bu kesinlikle kabul edilemez. Yeni yasalarla bu tür olayların bir daha yaşanmamasını sağlayacağız."

İlgili bakanlığa, yasada çocukların OnlyFans kullanımının önüne geçmek için ne gibi bir önlem olduğunu sorduk.

Bakanlık bu tür kullanıcı içeriğiyle çalışan sitelerin, çocukların uygunsuz içerikleri görüntülemesinin önüne geçecek önlemler almak zorunda kalacağını söyledi.

Sivil toplum örgütü İnternet Güvenliği için Çocuk Dernekleri Koalisyonu Sekreteri John Carr "Bu yasanın yeterli güçte olup olmayacağı hâlâ bir muamma" dedi.

Carr yeni yasayla OnlyFans'in daha fazla önlem almak zorunda kalıp kalmayacağını bilmediklerini, hükümetin de bütün sorumluluğu şirketlere yüklemesinin doğru olmadığını söyledi:

"Hükümetin daha erken harekete geçmemesi bir hataydı. Bu alanda 3-4 yıllık bir gecikme kabul edilemez."

OnlyFans konuyla ilgili söyleşi talebimizi reddetti.

Bir yazılı açıklama gönderen şirket şu ifadeleri kullandı:

"En üst seviye teknolojileri kullanıyoruz. 18 yaş altının paylaşım yapmasının önüne geçmek için düzenli olarak denetim yapan çalışanlarımız var.

"Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Sistemlerimizi sürekli gözden geçirerek iyileştiriyoruz."

Şirket 18 yaş altı kişilerin OnlyFans kullanıcısı olmasının önüne geçmek için sürekli yeni teknolojilerden faydalandıklarını aktardı.

Pandemi insanların hayatlarını hayal bile edemeyecekleri şekilde değiştirdi.