Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye götürüldü

49 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Selahaddin Gülen

Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye götürüldüğü açıklandı.

Anadolu Ajansı, Selahaddin Gülen'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Operasyonun hangi ülkede gerçekleştiği hakkında ise bilgi vermedi.

Kenya basını, Selahaddin Gülen'in ülkede yakalandığını yazdı. DHA ise Gülen'in bir Uzak Doğu ülkesinde yakalandığını öne sürdü.

TRT, Selahaddin Gülen'in, Gülen Yapılanması'nda ülke liderleri ve üst düzey sorumlular arasındaki ilişkiyi sağlamakla görevli olduğunu ve örgütün yardımıyla Türkiye'den kaçtığını aktardı ancak bunun ne zaman gerçekleştiği konusunda bir bilgi vermedi.

Selahaddin Gülen'in Türkiye'de, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "bir çocuğa cinsel saldırı" suçlamasıyla arandığı bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta yaptığı konuşmada "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız" demişti.

Gülen Yapılanması'nın Kenya'da da okulları bulunuyordu. Amerikan New York Times gazetesi, Kenya hükümetinin Türkiye'nin bu okulların kapatılması talebine olumsuz yanıt verdiğini yazmıştı.

New York Times, daha önce 2 haftadır kendisinden haber alınamayan Gülen'in Kenya'dan sınır dışı edilmesine dair bir hukuki süreç olduğunu fakat Kenya hükümetinin onun Türkiye'ye getirilmesine yönelik operasyonda rolü olup olmadığının bilinmediğini aktarıyor.

Kenya basınındaki bilgiler

Kenya televizyonu KDRTV'nin haberleştirdiği mahkeme tutanaklarına göre, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü nedeniyle kırmızı bültenle iadesini istediği Selahaddin Gülen, bu talebe itiraz etmek için dava açmış, "Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarmasının nedeni 2016'daki darbe girişimiydi. Amcamın darbeyi desteklediğinden şüpheleniyorlar" demişti.

Kenya merkezli haber sitesi kenya24news, 7 Mayıs'ta sonuçlanan davada mahkemenin Türkiye'nin iade talebini reddettiğini fakat bunun Gülen için çok geç olduğunu yazdı. Site, Gülen'in yakalandığı operasyonun "komando tipi bir operasyon" olduğunu aktardı.

Selahattin Gülen'in eşi Seriyye Gülen 20 Mayıs'ta sosyal medyada yayınlanan bir videoda eşinin 3 Mayıs'ta kim olduğunu bilmedikleri kişiler tarafından bir yere götürüldüğünü, o günden beri haber alamadıklarını ve 5 Mayıs'ta Türkiye'ye götürüldüğünden şüphelendiğini söylemişti.

Kenya'nın en büyük gazetelerinden The Standard 5 Mayıs'taki haberinde, Gülen'in Türk istihbarat görevlileri olduğu düşünülen kişiler tarafından, "yerel polislerin de yardımıyla kaçırıldığını" yazmıştı.

Gazete başkent Nairobi'de gerçekleşen olayda Gülen'in "Türkiye'deki suçlamaların ardından adını temize çıkarmak için Interpol'ün yardımını almak üzere Kriminal Soruşturmalar Direktörlüğü'ne giderken Kiambu Sokağı'nda kaçırıldığının düşünüldüğünü" aktarmıştı.

7 Mayıs günü The Standard'a konuşan Selahaddin Gülen'in avukatı Jotham Arua, Gülen'le birlikte bir kişinin daha kaçırıldığını ve olaydan 48 saat sonra serbest bırakıldığını söylemişti.

Arua güvenlik nedeniyle adını açıklamadığı müvekkilinin gözlerinin bağlandığı ve götürüldüğü yeri bilmediğini söylemişti.

Gazeteye konuşan güvenlik kaynakları Gülen ve eşinin 7 Ekim'de Kenya'ya girişinden Türkiye ve Kenya istihbaratının haberi olduğunu, üç gün sonra Türkiye'den turist görünümünde gelen iki kişinin çifti takibe aldığını anlatmıştı.

Kenya24news sitesi Türkiye'nin Selahaddin Güven'in iadesini çocuk istimarı suçlamasıyla talep ettiğini fakat inceledikleri mahkeme kararlarına göre 2008'de açılan davanın beraatle sonuçlandığını aktardı.

Kenya merkezli haber sitesi kenyans.co.ke ise Selahaddin Gülen'den "milyarder" diye bahsetti.