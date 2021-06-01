Tulsa Katliamı: ABD'de ırkçıların 1921'de gerçekleştirdiği katliam ve 100 yıldır aranan adalet

ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde bulunan Tulsa kasabası bundan tam 100 yıl önce ırkçı beyazların, yüzlerce siyahı öldürüp evlerini, iş yerlerini yaktığı bir katliama tanıklık etmişti.

En az 300 siyahın hayatını kaybettiği, binlerce siyahın ise evlerinin, iş yerlerinin yakıldığı olaylar 31 Mayıs 1921’de başlamıştı.

Olayların kıvılcımını ateşleyen, asılsız bir söylentiydi. Siyah bir erkeğin, bir binanın asansöründe bir kadını taciz ettiği iddiaları kentte dolaşmaya başladı.