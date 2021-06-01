Tulsa Katliamı: ABD'de ırkçıların 1921'de gerçekleştirdiği katliam ve 100 yıldır aranan adalet
ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde bulunan Tulsa kasabası bundan tam 100 yıl önce ırkçı beyazların, yüzlerce siyahı öldürüp evlerini, iş yerlerini yaktığı bir katliama tanıklık etmişti.
O katliamdan kurtulan Viola Fletcher, bugün 107 yaşında.
Fletcher, ABD Kongresi’nde verdiği ifadede, aradan 100 yıl geçse de yaşadıklarını unutamadığını anlattı, “Hâlâ dumanın kokusunu alıyorum” dedi.
En az 300 siyahın hayatını kaybettiği, binlerce siyahın ise evlerinin, iş yerlerinin yakıldığı olaylar 31 Mayıs 1921’de başlamıştı.
Olayların kıvılcımını ateşleyen, asılsız bir söylentiydi. Siyah bir erkeğin, bir binanın asansöründe bir kadını taciz ettiği iddiaları kentte dolaşmaya başladı.
Silahlanan ırkçı beyazlar, siyahların yaşadığı mahallelere doğru yöneldi ve evleri, kiliseleri ateşe vermeye başladı.
Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediği, hatta yaşananlara göz yumdukları iddia edildi.
Ancak yüzlerce siyahın yaşamına mal olan Tulsa Katliamı nedeniyle tek bir kişi dahi tutuklanmadı, hapis cezası almadı.
Katliamın hâlâ hayatta olan son tanıklarından Viola Fletcher, “Adalet istiyorum… Ülkemden 1921’de Tulsa’da yaşananları kabul etmesini istiyorum” diyor.