Covid: Peru ölü sayısını güncelledi, salgında nüfusa oranla can kaybında ilk sıraya yükseldi

1 Haziran 2021, 15:17 +03 Güncelleme 27 dakika önce

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Peru'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu daha önce duyurulduğu gibi 69 bin 342 değil, 180 bin 764 kişinin öldüğü açıklandı. Peru böylece dünyada nüfusuna oranla en fazla Covid ölümünün görüldüğü ülke oldu.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin, Peru'nun açıkladığı son veri öncesi yaptığı sıralamada Macaristan, 100 bin kişi başına 304,28 ölümle ilk sıradaydı.

Peru'nun açıkladığı son veri ise 100 bin kişi başına 500'den fazla ölüme tekabül ediyor.

Peru Başbakanı Violeta Bermudez, can kaybı sayısının, Perulu ve uluslararası uzmanların tavsiyesi sonrası yapılan incelemelerin ardından yeniden açıklandığını söyledi.

Açıklanan son veri, yaklaşık 33 milyon nüfuslu ülkede ek ölüm sayısıyla da paralellik gösteriyor.

Epidemiyolojide ek ölüm kavramı, normal veya kriz dışı koşullarda beklenenden daha fazla gerçekleşen ölümleri tanımlıyor.

Latin Amerika ülkesi Peru'da şu ana kadar koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyona yaklaştı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Güney Amerika'da genel olarak aşılama çok yavaş ilerliyor

Covid salgınıyla mücadele etmekte zorlanan Peru'da sağlık sistemi üzerindeki baskı artıyor, oksijen sorunu da büyüyor.

Peru Tıp Federasyonu Başkanı Godofredo Talavera, "Sağlık sistemimiz hastalara bakmak için yeterli koşullara sahip değil. Hükümet, oksijen tedariki ve yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğiyle ilgili sorunları çözemedi. Yeteri kadar aşımız da yok" diyerek açıklanan son sayının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

BBC Meksika ve Orta Amerika Muhabiri Will Grant ise Peruluların uzun zamandır Covis salgınında gerçek tabloyu görememekten yakındığını belirtiyor.