Birleşik Krallık'ta pandeminin başlangıcından beri ilk kez Covid'den ölüm bildirilmedi

Ella Wills

BBC News

30 dakika önce

Kaynak, PA Media

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen Mart ayından bu yana ilk kez, Covid testinin pozitif çıkmasının ardından geçen 28 günlük sürede ölen olmadı.

Son verilere göre ülke genelinde 3615 vaka görüldü, dün ise 3383, geçen hafta Pazartesi günü de 2493 vaka görülmüştü.

Ülkede ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantının vaka sayılarını artırabileceğinden kaygı duyuluyor.

Haftasonları ve haftanın ilk çalışma gününde günlük ölüm sayıları genelde düşük oluyor. Bu istatistik uzmanlarının çalışmaması nedeniyle daha az sayım yapılmasından kaynaklanıyor. Birleşik Krallık'ta Pazartesi günü de tatil olduğundan, ilk çalışma günü Salı günüydü.

Bugün hayatını kaybedebilecek Covid hastaları önümüzdeki günlerde istatistiklere girecek.

Üçüncü Covid dalgası gelebileceği uyarıları üzerine, İngiltere'deki Covid kısıtlamalarının 21 Haziran'da kaldırılmaması çağrısı yapılıyor.

Birleşik Krallık'taki ölüm oranları, hastaneye yatış ve vaka sayıları Ocak ayında zirve yapmasının ardından düşmüştü.

Ülke nüfusunun üçte birinden fazlası iki doz aşı oldu.