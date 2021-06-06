Prens Harry ve Meghan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi

6 Haziran 2021

Sussex Dükü ile Düşesi Pren Harry ve Meghan, ikinci çocukları, kız bebekleri Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor'ın dünyaya geldiğini açıkladı.

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor'ın Santa Barbara, California'daki bir hastanede Cuma günü 11:40'ta dogduğu bildirildi.

Açıklamada annenin ve bebeğin sağlıklı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.