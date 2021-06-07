EURO 2020: Ukrayna'nın 'Kırım mesajlı' forması Rusya'yı kızdırdı

8 saat önce

Ukrayna formasındaki haritada Rusya'nın ilhak ettiği Kırım da yer alıyor.

Formada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı da Ukrayna'nın parçası gösteren bir harita yer alıyor. Ayrıca Ukrayna'da, 2014'te Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerde kullanılan "Zafer Ukrayna'ya!" sloganı yazıyor.