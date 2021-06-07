Yargıtay Başsavcılığı kapatma istemli HDP iddianamesini Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi

7 Haziran 2021, 18:33 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Kaynak, HDP

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderdi. HDP ise iddianameye "#HDPyiDeğilMafyayıYargıla" etiketiyle yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi.

İddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan HDP Genel Merkezi, "Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor. İzin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Zaten HDP ile ilgili olan iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından 'eksikler var' diyerek iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç" diye konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için 17 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesi'ne iddianame sunmuştu.

"HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtilen iddianame için Anayasa Mahkemesi tarafından raportör görevlendirilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bu iddianameyi eksik bulmuş ve iade etmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen birtakım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Halkların Demokratik Partisinin eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuş ve davalı Parti aynı zamanda hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir."

"Bu nitelikteki eylemler kimi zaman davalı Parti genel başkanları da dahil olmak üzere parti organlarınca kararlılık içinde, kimi zaman ise bu nitelikteki fiiller parti üyelerince yoğun bir şekilde işlenmiş ve bu durum değişik kademelerdeki parti organlarınca açıkça benimsenmiştir."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." dedi.

Yeni iddianamenin sunulduğunun duyulmasının ardından, bazı HDP milletvekilleri, Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

AYM'nin iade kararı

İadenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karara tepki göstermiş ve "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" demişti.

İade kararı, "partinin yetkili organlarının eylemleriyle Anayasa'nın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen 'odak olma' fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı" tespitine dayanıyordu.

AYM Genel Kurulu, iddianamede Anayasa'nın parti kapatmayı düzenleyen 68. ve 69. maddelerinde "terör örgütünün odağı olma" suçlamasının yer aldığına, bu iddianın da kişilerin eylemlerine dayandırıldığına, ancak partiyle ilişkilendirilmediğine hükmetmişti.

AYM ayrıca, iddianamenin parti kapatmaya ilişkin yargılama usullerine de aykırı olduğu görüşüne yer vermişti.

Şimdi AYM tarafından ardından yeniden ilk inceleme yapılacak.