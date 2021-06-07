ABD ve AB'den Afganistan'a çağrı: Bazı kadın polislere meslektaşlarının tecavüz ettiği iddiaları soruşturulmalı

2 saat önce

Kaynak, EPA

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği(AB), bir BBC belgeseliyle açığa çıkan, Afganistan'daki kadın polislere yönelik "şok edici" cinsel taciz ve tecavüz iddialarının derhal soruşturulmasını istedi.

Birçok kadın polis BBC'ye, genellikle üstleri tarafından yapılan cinsel saldırılar nedeniyle şikayette bulunmaktan korktuklarını anlatmıştı.

Afganistan'da hükümet yetkilileri, sorunla mücadelede kararlı olduklarını söylüyor.

Ancak kadın hakları grupları, cinsel saldırıların faillerinin nadiren cezalandırıldığına dikkat çekiyor.

ABD: Belgeselde konuşan kadın polisler koruma altına alınmalı

ABD'nin Afganistan'daki Büyükelçi Vekili Ross Wilson, "Ülkelerine polis memuru olarak hizmet etmeyi seçen Afgan kadınlar kahraman yurtseverlerdir" dedi.

Ross Wilson, "Bu kadınlar büyük kültürel, toplumsal, siyasi ve güvenlik engelleriyle karşılaşıyorlar. Bizler ve bütün Afganlar onların bu hizmetini desteklemeli ve onurlandırmalı. Bu haberler şok edici. Afgan yetkililerden derhal bir soruşturma açmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Wilson, Afganistan hükümetinden, BBC belgeselinde konuşarak kimliklerini açıklayan kadın polislerin daha fazla kötü muameleye maruz kalmamaları için korunma altına alınmasını da istedi.

AB: Derhal kapsamlı bir soruşturma açılmalı

AB'den yapılan açıklamada da, birliğin bu tür olaylarda asla tolerans gösterilmemesinden yana olduğunun altı çizildi.

Derhal kapsamlı soruşturma açılmasından yana olduklarını belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Nabila Massrali birliğin, Afganistan'da polis birimlerinde tutarlı bir tacizle mücadele reformu yapılması için çalışmalarını yoğunlaştırdığını da söyledi.

Massrali, AB'nin bu konuda yakın gelecekte ilerleme sağlanamaması halinde daha sert önlemler alacağı uyarısında bulundu.

Afganistan'da kadınların polis olarak görevlendirilmesi nispeten yeni bir uygulama ve bu durum Batılı ülkelerce bir "ilerleme ölçütü" olarak görülüyor.

Halen Afganistan'da 3 bin 900 kadın polis memuru görev yapıyor.

BBC belgeseli, kadınların bazı durumlarda kendilerine yönelik saldırılar hakkında şikayette bulunurken, bazen de güvenli bir sığınağa ulaşmaya çalışırken saldırıya uğradıklarını ortaya çıkardı.

'Kendimi yakarsam adım atılır diye düşündüm'

Momena Karbalayee adındaki kadın polis, geceyi yetkililerle geçirmesi emrini reddettiği için amirinin tecavüzüne uğradı. Mahkeme sanığı suçsuz buldu.

Karbalayee, 2020 yılının Mart ayında başından aşağı benzin dökerek kendisini yakmak istedi. BBC'ye, "Eğer kendimi yakarsam en azından hükümet diğerleri için bir adım atar" diye düşündüğünü ancak çevrede toplananların son anda kendisini yakmasını engellendiğini anlattı.

Fotoğraf altı yazısı, Polis memuru Momena Karbalayee

Yeri değiştirilen Karbalayee hala polis memuru olarak görev yapıyor.

'Kadınların, mağdurun güvenliğinin sağlandığını görmesi lazım'

BBC'ye konuşan eski Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Hosna Jalil ise "Kadınların, şikayetlerin doğru düzgün değerlendirilip davanın kazanıldığını ve sesini çıkaran mağdurun güvenliğinin sağlandığını görmesi lazım" diyor.