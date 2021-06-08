Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Drome bölgesindeki bir ziyaretinde kalabalığı selamlamak için bariyerlere yaklaştığı sırada tokat atıldı.

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Fransa Başbakanı Castex: Demokrasiye yönelik bir saldırı

Fransa Başbakanı Jean Castex, olayın demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Castex, "siyasi tartışmanın ve anlaşmazlıkların hiçbir zaman şiddet, sözlü saldırı ve hatta fiziksel saldırı halini alamayacağını" kaydetti.