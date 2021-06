Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri

24 dakika önce

'Fidye için kaçırılabilir' uyarısı

Türkiye'nin iade talebi reddedilmişti

Ülkenin en prestijli okullarından

Mezunlar: Bilgi verene 1 milyon dolar

Gürcistan'daki Gülen Yapılanması üyeleri 'endişeli'

Adını vermeden konuşanlarından biri "Her an başımıza her şey gelebilir" derken diğeri de şu ifadeleri kullandı: