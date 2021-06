'Keeping Up With the Kardashians' programı dünyayı nasıl değiştirdi?

Amelia Butterly

BBC

56 dakika önce

Kaynak, Getty Images

14 yıldır devam eden TV programı 'Keeping Up With the Kardashians' bu hafta son bölümüyle ekrana geliyor.

Dünya çapında onlarca ülkede gösterilen program, Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, annesi Kris Jenner ve kız kardeşleri Kourtney, Khloe, Kendall ve Kylie'ye dünya çapında şöhret getirdi.

Kardashian'ı ve ailesini konu alan reality şov, onları çok da zengin etti. Forbes dergisi Kim Kardashian'ın net servetinin 1 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Onları sevseniz de sevmeseniz de, insanları etkilediklerini inkar etmek zor.

İşte ünlü ailenin yarattığı 7 etki.

1. Dürüst ve komiklerdi

Kaynak, Getty Images

Başarılarının bir kısmı, kamera karşısında samimi davranma isteklerinden geliyor.

Londra'daki Brunel Üniversitesi'nden Dr Meredith Jones, "Bilinçli ve kasıtlı olarak kendilerini oynadılar" diyor ve bu özgünlüğün izleyicilere çekici geldiğini anlatıyor.

Popüler kültür ve toplumsal cinsiyet konularında uzman olan Dr Jones, bu yıl ikinci Kardashian sempozyumuna - diğer adıyla Kimposium'a - ev sahipliği yapacak.

Ona göre, programın bu kadar uzun ömürlü olmasının birçok nedeni var.

Jones, "İnsanlar Kardashianların komik olduğunu düşünmüyor ama mizah üretmede gerçekten çok iyiler" diyor.

"Kadınlar bir anaerkillik oluştururken, erkekler şapşal görünüyor ve bu nedenle birçok yönden ataerkil bir toplumda bu çekici geliyor."

2. 'Güzel kadın' fikrini değiştirdiler

Kaynak, Getty Images

Dr Jones, "Özellikle Kim'in, güzel bir kadına dair dünya çapındaki tanımlamalarımız üzerinde derin bir etkisi olduğunu söyleyebilirim" diyor.

"Bunun bir nedeni, kendini yapımı devam eden bir eser olarak görmesi."

Program sık sık Kardashianların makyaj, bronzlaşma, stil danışmanlığı ve saç bakımı gibi profesyonel hizmetler sunan ekibini gösteriyor.

Dr Jones, "İzleyiciler kendilerini, kendilerine daha fazla benzeyen insanlarla özdeşleştirecekler, bu yüzden bu uzun boylu, zayıf, sarışın kadınlardan oluşan bir program olsaydı, bu kadar başarılı olamazdı" diyor.

Fakat özellikle son yıllarda Kardashianların görünüşlerinin çok daha az özdeşleştirilebilir hale geldiğine dikkat çekiyor. Bunun nedeni olarak da izleyicilerin Kardashianlar gibi sürekli estetik yaptırmaya ya da kişisel bakım uzmanlarına başvurmaya parasının yetmeyecek olmasını gerekçe gösteriyor.

"Bir sınır var ve bence hayranları bunun farkında."

Fakat bazı insanlar bu tür görünümleri elde etmek için aşırı bir çaba içerisindeler.

İngiltere'deki cerrahlar daha büyük kalçalara yönelik talep hakkında "endişeleri" olduğunu dile getirmişti.

Kalça implantları, germe ve yağ enjeksiyonları son zamanlarda oldukça popüler hale geldi ancak bunlar riskler de taşıyor.

Plastik cerrah Marc Pacifico, "15-20 yıl içinde moda değiştiğinde ve yaşlanma süreci başladığında bunun yansımalarını göreceğiz" diyor.

Bu arada, Kardashianların kendileri de nasıl göründükleri konusunda "yargılandıklarını ve eleştirildiklerini" söylüyorlar.

Bu yılın başlarında Khloe, hayranları tarafından belirlenen "imkansız standartları" karşılamak için "neredeyse dayanılmaz" bir baskı hissettiği için sosyal medyadan filtrelenmemiş bir fotoğrafını kaldırmaya çalıştı.

"Aslında, tüm hayatım boyunca mükemmel olmak ve başkalarının nasıl görünmem gerektiğine dair standartlarını karşılamak için yapılan baskı, sürekli alay ve yargı, dayanılmayacak kadar fazlaydı" diye yazdı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kim Kardashian

Kardashianlar sosyal medyadan ayrı düşünülemezler - Kylie ve Kim Instagram'da en çok takip edilen 10 hesap arasında, Kendall, Khloe ve Kourtney ise ilk 20'de yer alıyor.

Dr Jones'a göre Kardashianlar, kimliklerimizi ve imajlarımızı sosyal medyada yansıtma biçimimizi şekillendiren "öncüler".

"İmajlarını ve başarılarını Instagram'ın başarısından ayırmak imkansız" diyor.

Kardashian ailesinin takipçilerinden para kazanmaya başlaması çok uzun sürmedi.

Komedyen Marcy Jarreau, "Influencer'lar yarattılar" diyor. O, reality şovu bölüm bölüm inceleyen ve aynı zamanda en son Kardashian manşetlerini tartışan Kar Dishin It podcast'indeki iki kişiden biri.

Podcast'teki diğer komedyen ve sunucu Jessica Jean Jardine ise şöyle diyor:

"Gerçekte arkadaşlarınızın hayatına bir göz atmanız için tasarlanmış sosyal medyayı, kendi işleri için pazarlama ve dağıtımda kullanmayı tuhaf olmaktan çıkardılar."

Kylie'nin kozmetik ürünlerini, Kim'in güzellik ve vücut şekillendirici ürünlerini ve Khloe'nin kot pantolon markasını içeren bu işletmeler, aileye milyon dolarlar kazandırdı.

Jarreau, "Kim'in ünlü arkadaşlarının hepsi aynı şeyi yapıyor" diyor, "ama onlar [Kardashianlar] en iyisini yaptılar."

3. Farklı bir aile tipi gösterdiler

Kaynak, Getty Images

Aile hayatınızı bir reality şov ekibine açmanın kaçınılmaz sonuçlarından biri, izleyicilerin ilişkilerinizdeki çatışmalara da tanık olmasıdır.

Birçok izleyici için bu tartışmalar en ilginç anları oluşturuyor.

Jarreau, "Kavga edebilen ve hala birbirlerini sevebilen bir aile olmaları beni her zaman çok etkiledi" diyor.

"İnsanlar onların ahlakı ya da değerleri olmadığı hakkında konuşmak istese de, dürüst olmak gerekirse, onların televizyonda izleyebileceğiniz en sağlıklı insanlardan bazıları olduğunu düşünüyorum."

Şovda ayrıca, Kris ile evli olan Caitlyn Jenner'ın transseksüel olarak ortaya çıkması ve dönüşümü, Kim ve Kanye'nin çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla dünya getirmesi ve bunlar gibi büyük değişiklikler ve karmaşık sorunları ele almaları görüldü.

Jardine, "Hayatınızın, ilişkilerinizin ve mesleğinizin sabit kalması fikri, insanların artık bununla bağ kurduğunu düşünmüyorum ve onlar [Kardashian'lar] buna tekrar ve tekrar örnek oluşturuyorlar" diyor.

Şovun, geleneksel olmayan aile yapılarında yaşayan ve farklılıklarını zenginlik olarak gören insanlar için "bir ayna yarattığını" söylüyor.

Kaynak, Getty Images

Eski bir Olimpiyat sporcusu olan Caitlyn, daha önce "kimliğinin" en büyük başarısı olduğunu söylemişti.

BBC'ye yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Oyunları için 12 yıl çalıştım. 2015'te cinsiyet değiştirmek için 65 yıl çalıştım" dedi.

"Daha az kabul gördü. Herkes Olimpiyatları severdi. Birçok insan dönüşümünüzü gördüğünde cesaretinizden nefret eder. Instagram'daki alıntılara bakın. Şimdiye kadar bu çok daha zor oldu."

Caitlyn ayrıca hak savunuculuğu çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödül aldı.

Fakat siyasi görüşleri ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destek nedeniyle trans hakları aktivistlerinin eleştirileriyle de karşı karşıya kaldı.

4. 'Irk belirsizliği' ve kültürel uyumsuzluk

Kaynak, Getty Images

Kardashian'lar Amerikan yaşamındaki çeşitliliği yansıtıyorsa, bu aynı zamanda toplumun olumsuz yönlerinin bir yansımasına hizmet ettiklerini gösteriyor.

Kültürel uyumsuzlukla ve "siyahmış gibi davramakla" suçlandılar. Jarreau, "Onları oluşturan şeyleri sahiplendiler" diyor.

"Vücutlarından, kıyafetlerine, saçlarını yapma biçimlerine kadar, diğer kültürlerden, özellikle de siyahların kültürden çok şey sahiplendiler."

Mary Washington Üniversitesi'nde iletişim bölümünde yardımcı doçent olan Adria Y. Goldman, "Kardashianlar hem beyaz hem de beyaz olmayan kişiler olarak görülüyor" diyor.

"Popülerlikleri ve davranışları, her iki alanda da hareket etme, beyaz olmanın faydalarından yararlanmanın ve beyaz olmayanlarla ilgili eleştirilerden kaçınmanın meyvelerini topladılar."

Hassasiyet göstermedikleri gerekçesiyle eleştirilseler de, yine de bu davranıştan yararlandılar.

Profesör Goldman, "Kardashianların bu eleştirilere rağmen devam eden popülaritesi ve başarısı, bir düzeyde kültürel uyumsuzluklarının kabul edildiğini, kültürel uyumsuzluğun anlaşılmadığını veya ikisinin bir bileşimi olduğunu gösteriyor" diyor.

5. Çok sayıda duygusal ilişki ve ayrılık yaşandı

Kaynak, Getty Images

Programda, Kim ve Kanye West, Khloe ve Tristan Thompson ve Kylie ve Travis Scott da dahil olmak üzere bir dizi ırklar arası ilişki yer aldı ki çiftlerin hepsinin birbirlerinden çocukları var.

Dr Jones, yüzeyde Kardashianların "karma ırk ailesi fantezisini somutlaştırdığını" söylüyor.

"Yaşadıkları tüm sorunlara rağmen, ırk veya etnik kökenin bunlarla ilgili olduğuna dair çok az ipucu alıyoruz."

Fakat bu ilişkiler şovda karmaşık değilmiş gibi gösterilse de, daha geniş bir bağlamda işler o kadar da basit değil.

Profesör Goldman'ın işaret ettiği gibi, Kim ve Kanye arasındaki ilişki, onun "ırksal belirsizliğini" ortaya seriyor ve onun siyah kültürü sahiplenmesiyle ilgili tartışmalara yol açıyor.

"Onun Kanye ve çocukları ile olan ilişkisi, beyazlık ve siyahlığın kesişimindeki konumuna katkıda bulunuyor" diyor.

"Bazıları Kim'in Kanye'den olan çocuklarının ona siyah kültürün kapılarını açtığını iddia edebilir.

"Ancak bazıları, Kim'in ailevi bağını, onun kültürel duyarlılık, anlayış ve takdir ihtiyacını artırdığı şeklinde görebilir."

6. Zenginlikleriyle gösteriş yapmakla suçlanıyorlar

Kim daha önce Kanye'nin onun ticari girişimleri üzerindeki etkisinden bahsetmişti.

Forbes'a verdiği demeçte, "Bana asla taviz vermemeyi ve gerçekten sahiplenmeyi öğretti" dedi.

"Önceden gerçekten tam tersiydim. Her şeye adımı koymaya hevesliydim."

Daha önce tuvalet kağıdı gibi ürünlere girişmişken, şimdi kişisel markasına uygun şeyleri pazarlamaya odaklanıyor.

Sondan bir önceki bölümün bir kısmı ve son sezonun tamamı koronavirüs salgını sırasında çekildi ve ortaya çıkan zenginlik bu bölümleri hayranlarının izlemesini daha zor hale getirdi.

Jardine, "Bu konuda çok fazla sorun yaşıyoruz" diyor.

"[Salgın sırasında] bu kadar çok acı varken özel ada gezileri, servetleriyle gösteriş yapmaları ve bir ekibe sahip olmaları ve tırnaklarını ve makyajlarını yaptırmaları."

7. Reality şovdan sonraki hayatlarını planladılar

Kaynak, Getty Images

'Keeping Up With the Kardashians' programı sona eriyor olsa da aile, ABD'de abonelik ile hizmet veren Hulu platformuyla yeni bir anlaşma imzaladı ve programları bu yıl içinde başlayacak.

Programın detayları henüz açıklanmadı, ancak muhtemelen Kim ve Kanye'nin boşanması hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.

Bu arada aile, reality şov dünyasının dışındaki fırsatları kovalamaya devam edecek.

Dr Jones, "Kim, inanılmaz derecede başarılı bir kariyere sahip olma olasılığı en yüksek olan kişi" diyor.

"Hukuk eğitimini bitirdiğinde, ceza ve hapishane reformuna odaklanan kendi hukuk firmasını açacağını söylüyor.

"Bunun olacağından şüphem yok çünkü Kim Kardashian yapacağını söylediği şeyi yapıyor."

'Keeping Up With the Kardashians'ın bir bölümünde Kim, ilk yılındaki sınavında başarısız olduğunu açıkladı.

Daha sonra Instagram'da "Pes etmiyorum ve yakında sınava tekrar girmeye hazırlanıyorum" dedi.

Dr Jones, Kim'in gelecekte siyasete atılabileceğine inanıyor.

"Kanye West'in başkan adayı olacağını duyduğum an, bunun Kim olması gerektiğini düşündüm" diyor.

"Bir reality şov yıldızı [Donald Trump] zaten Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu ve şu an itibariyle yarım hukuk diplomasına sahip Kim Kardashian ondan daha nitelikli."

Kanye West başkanlık yarışında başarılı olamasa da Kim, başka bir aile üyesinin siyasette kariyer yapmasını görmek üzere.

Caitlyn, Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi ve bu yıl California valiliğine aday olacak.

'Keeping Up With the Kardashians' sona ererken, başarısına rakip olacak bir programın veya bir grup insanın yakın zamanda sahneye çıkması pek olası görünmüyor.

Jarreau, "Kendileri için gerçekten kimsenin dolduramayacağı bir niş oluşturduklarını hissediyorum" diyor.